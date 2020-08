Earth to Ned: il trailer del talk show "spaziale" di Disney+

Earth to Ned è il primo talk show di Disney+ e online è stato condiviso il trailer del progetto "spaziale" in arrivo a settembre.

Earth to Ned debutterà su Disney+ il 4 settembre e il trailer reagala le prime sequenze dell'atteso talk show condotto da un alieno e prodotto da The Jim Henson Company e Marwar Junction Productions.

Nel video si vedono le prime sequenze dello show e degli ospiti intervistati dalla simpatica creatura: Gina Carano, RuPaul, Billy Dee Williams e Joel McHale.

Il progetto Earth to Ned sarà composto, in occasione della prima stagione, da dieci episodi. Il simpatico alieno Ned e il suo braccio destro Cornelius intervisteranno star come Joshua Bassett, Rachel Bilson, Michael Ian Black, Rachel Bloom, Taye Diggs, Lil Rel Howery, Bindi e Robert Iwrwin, Gillian Jacobs, NeNe Leakes, Thomas Lennon, Andy Ricther, Olivia Rodrigo, Eli Roth, Kristen Schaal, Paul Scheer, Jenny Slate, Raven Symoné, e Reggie Watts.

La sinossi spiega che Ned e Cornelius hanno annullato l'invasione aliena della Terra dopo essersi innamorati della cultura degli esseri umani. Il talk show viene condotto dall'interno della loro nave spaziale con l'aiuto dell'intelligenza artificiale BETI e dei distruttivi CLOD (Cloned Living Organism of Destruction). Ned deve mantenere un segreto del suo pianeta o affrontare le conseguenze affrontando il padre, l'Ammiraglio della Flotta Spaziale.

Ogni episodio sarà dedicato a un argomento o un tema unico per gli esseri umani e affascinante per Ned, tra cui comedy, sport, social media e moda.