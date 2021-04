Earth Day 2021, ecco la programmazione speciale di Sky

Sky celebra l'Earth Day 2021, la 51^ Giornata Mondiale della Terra con una programmazione interamente dedicata alle tematiche ambientali, ai temi dell'ecologia e della sostenibilità.

Il gruppo Sky da anni promuove un business responsabile e la tutela dell'ambiente con l'attuazione su scala internazionale di progetti concreti per contribuire alla realizzazione di un futuro migliore. Dopo essere diventata la prima carbon neutral media company pel le emissioni dirette, con la campagna Sky Zero il gruppo si è impegnato a diventare net zero carbon entro il 2030, riducendo di almeno il 50% le emissioni causate dai propri prodotti, dai propri fornitori nel mondo e dal proprio business. Per contribuire a raggiungere questo ambizioso obiettivo Sky Italia ha compiuto nel 2021 un importante passo, riducendo le proprie emissioni di CO2 di oltre 10.000 tonnellate grazie all'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Locandina di Trash

Sky ispira milioni di persone ad unirsi a questo impegno utilizzando la propria voce, i suoi canali di informazione e la sua programmazione, che ormai da anni raccontano le sfide da affrontare per salvaguardare il pianeta. A novembre, inoltre, il gruppo Sky sarà Principal Partner e Media Partner del vertice internazionale sul cambiamento climaticoCOP26, la conferenza delle Nazioni Unite che deciderà cosa il mondo dovrà fare per il clima nel prossimo decennio e quali cambiamenti ci aspettano nel futuro, che si terrà a Glasgow, in partnership con l'Italia. E il 22 aprile, per celebrare l'EARTH DAY, un'intera e ricca programmazione - disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW - non potrà che parlare green.

Sky TG24 celebrerà la giornata mondiale della terra con una giornata di programmazione dedicata, proseguendo nel suo impegno a raccontare il climate change e la transizione energetica. Quello dei mutamenti climatici è un tema di cui la testata si occupa da tempo con attenzione, e troverà sempre maggiore spazio sul canale, in una marcia di avvicinamento alla Cop26. Nella giornata del 22 aprile saranno proposti contenuti dedicati ai problemi del pianeta all'interno di tutte le principali edizioni del tg. Alle 10.00, all'interno del programma Start, il ministro della Transizione Energetica Roberto Cingolani, intervistato da Roberto Inciocchi e Daniele Moretti, racconterà come l'Italia si sta preparando all'importante appuntamento della Conferenza. Troveranno il giusto spazio le istanze dei giovani, parte importante in questo momento di cambiamento: un'intervista a Luisa Neubauer, giovane attivista tedesca tra i leader, assieme e Greta Thunberg, del movimento Fridays for Future, a cura di Chiara Piotto, un approfondimento sui risultati del sondaggio IPSOS WeWorld su percezione dei giovani su Climate Change, di Alberto Giuffré, un servizio sulla piattaforma All4Climate, realizzata dal Ministero della Transizione Ecologica, che punta a promuovere il confronto sulle sfide e le buone pratiche legate al tema dei cambiamenti climatici, di Maria Cristina Boschetti, un approfondimento, a cura di Helga Cossu, sul rapporto tra cibo e clima e sull'impatto che la nostra alimentazione ha sull'ambiente. Ampio spazio al tema anche su Skytg24.it, che per l'occasione realizzerà una sezione "Climate Crisis" con moltissimi contenuti dedicati.

25 film e documentari sull'ambiente da vedere

Locandina di Arctic Dogs

Su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21.15 la tenera avventura animata di Trash, opera prima di Francesco Dafano e Luca Della Grotta, sensibilizza sull'importanza del riciclo dei rifiuti. Protagonisti sono Slim, una scatola logora, e la bottiglia ammaccata Bubbles che accompagnano il piccolo Spark, una batteria usata, alla ricerca della Piramide magica: il luogo dove tutti i rifiuti possono avere una seconda chance. Dalle 14.50 sempre su Sky Cinema Family si celebra la Terra con EARTH DAY, una maratona di 6 film per tutta la famiglia con al centro le tematiche ambientali e le meraviglie della Natura: Arctic - Un'avventura glaciale, l'avvincente avventura firmata Cal Brunker (animatore di Cattivissimo Me e L'era glaciale 4) e Bob Barlen (sceneggiatore di Fuga dal pianeta Terra) in cui Speedy, un volpino artico, si trova a far fronte a un oscuro piano che sta provocando lo scioglimento dei ghiacciai dell'Artico e con il prezioso aiuto dei suoi amici salverà il pianeta; il documentario Ailo - Un'avventura tra i ghiacci, con la voce narrante di Fabio Volo, segue il primo anno di vita di un cucciolo di renna in Lapponia; dai creatori di Madagascar l'avventura animata sulla vita marina Deep - Un'avventura in fondo al mare, con protagonista il piccolo Deep, polpo tra i pesci in una sorta di oasi sottomarina scampata al disastro planetario causato dagli umani, che disobbedisce al divieto di uscire dalla caverna e mette in pericolo di vita l'intera comunità; La marcia dei pinguini - Il richiamo, sequel del celebre documentario premio Oscar®; l'avventura per ragazzi a sfondo ambientalista In Kayak verso casa.

Locandina di Sulle ali dell'avventura

Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film come Sulle ali dell'avventura, in cui un adolescente aiuta il padre scienziato a salvare le oche nane in via di estinzione e Abel - Il figlio del vento, storia di un ragazzino che salva un aquilotto caduto dal nido e lo alleva fino al giorno in cui potrà volare libero. Su laF (canale 135 di Sky) si celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta con: alle 21.15 la serie Another World: un altro mondo è possibile, in cui Tristan Lecomte, scrittore, giornalista, imprenditore sociale e sostenitore del commercio equo e solidale, va alla scoperta di soluzioni d'acquisto e di produzione alternative, basate su equità e rispetto per l'ambiente. Alle 22.10, si prosegue con 7,7 miliardi: come si vive sulla terra?, il documentario firmato BBC che indaga sul futuro terrestre, tra la crescita esponenziale della popolazione, l'enorme pressione sulle risorse del pianeta e la necessità di ripensare la vita nelle megalopoli. La giornata speciale si conclude alle 23.10 con 2040 - Salviamo il pianeta!, in cui il regista David Gameau, immaginando un futuro migliore per la figlia che nel 2040 avrà 21 anni, viaggia alla scoperta delle zone del mondo in cui uomini e donne si impegnano attivamente ogni giorno contro il climate change.

National Geographic (canale 403 di Sky) e National Geographic Wild (canale 409 di Sky) uniscono le forze per informare sulla drammaticità delle condizioni in cui versa il Pianeta: l'intera giornata dedicata all'ambiente, dal titolo Planet Possible analizzerà l'impatto che il nostro comportamento ha sulla Terra, attraverso una programmazione dedicata, in cui spicca Eroi degli oceani con la leggendaria oceanografa Sylvia Earle e un cast di scienziati marini a raccontare l'incredibile lavoro in corso in tutto il pianeta per proteggere il nostro fragile ecosistema. Su Discovery Science (canale 405 di Sky) la Giornata della Terra si celebra con Earth Day: Terra ribelle, una ricca programmazione in cui la Terra, da protagonista assoluta, stupirà con le sue meraviglie e la sua potenza. Per capire quanto è fondamentale la salute del Pianeta bisogna comprenderne prima la sua forza e la sua intensità, lo raccontando alle 21:05 Alaska: la tempesta killer, seguito alle 22:00 da Tifone Hayan: furia devastante, e ancora da Irma: la tempesta perfetta alle 22:55 e, a conclusione del ciclo, la maratona della serie Pianeta Terra dalle 23:55.

Infine dedicato ai più piccoli su DeAJunior (canale 623 di Sky), nella settimana del 22 aprile ci sarà Viva la natura!, dalle 14.05 una programmazione dedicata al pianeta Terra. Un pomeriggio per imparare divertendosi, da trascorrere con gli amici protagonisti del canale come il tenero Bing, il cagnolone Orlando, Apollo e i piccoli, utilissimi insetti del giardino incantato, il simpatico Topo Tip, e infine la vivacissima Masha. Inoltre, per l'occasione, DeAJunior trasmetterà per la prima volta BONGO BOMBO, una piccola enciclopedia botanica, per diventare dei veri esperti di fiori e piante!