Dylan Walsh, la star di Nip/Tuck ha avuto un ictus prima dell’incidente d’auto

Dylan Walsh avrebbe avuto un ictus poco prima di un incidente d'auto nel quale è stato recentemente coinvolto. Ad inizio agosto, l'attore di Nip/Tuck era in viaggio insieme ad altri quattro membri della famiglia.

Nei pressi di Rumson, New Jersey, il veicolo è finito nella corsia sud della carreggiata e si è schiantato contro due pali della luce. Le prime dichiarazioni parlarono di una possibile ubriachezza dell'uomo.

La causa dell'incidente d'auto di Dylan Walsh

Inizialmente, le forze dell'ordine dichiararono che Walsh era rosso in viso e appariva confuso mentre si rivolgeva agli agenti. Inoltre, erano state recuperate lattine vuote di White Claw Hard Seltzer, un alcolico, all'interno dell'abitacolo.

Dylan Walsh con Julian McMahon in una scena di Nip/Tuck

Tuttavia, il motivo pare sia un altro. Il portavoce di Walsh ha dichiarato che, nonostante l'attore avesse bevuto qualcosa in precedenza, è stato un ictus a provocare l'incidente, e il campione alcolemico era al di sotto del limite legale. Sarebbero stati gli altri passeggeri dell'auto a bere le lattine presenti nella macchina.

Le conseguenze dell'incidente a Dylan Walsh

La star di Nip/Tuck dovrà rispondere di sei violazioni del codice della strada, e poco dopo l'incidente, la moglie Leslie Bourque-Walsh ha scritto un post su Facebook per ringraziare le persone che li hanno assistiti.

"Era la nostra famiglia ad essere coinvolta nell'incidente d'auto di ieri pomeriggio su River Road. Vogliamo soltanto ringraziare tutti coloro che si sono presi cura di noi in questo momento spaventoso" ha spiegato Bourque-Walsh.

Dylan Walsh è conosciuto principalmente per il ruolo di Sean McNamara nella serie tv Nip/Tuck al fianco del compianto Julian McMahon. Ha recitato anche in film come Il matrimonio di Betsy, Congo, We Were Soldiers, La casa sul lago del tempo e Un anno da ricordare, oltre ad aver partecipato a serie tv come Everwood, Law & Order - Unità vittime speciali, Life Sentence e Superman & Lois.