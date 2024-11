Dwayne Johnson vorrebbe Uno Rosso nelle sale IMAX: "Sarebbe un successo"

Dwayne Johnson è convinto che il suo nuovo film, Uno Rosso, debba essere proiettato in IMAX, come accaduto con Oppenheimer di Christopher Nolan.

L'attore ha infatti svelato di aver guardato il lungometraggio che ha conquistato numerosi premi Oscar nella stessa sala usata dal regista e di aver amato la visione sul grande schermo in quel formato.

L'esperienza di The Rock

Durante una recente intervista, Dwayne Johnson ha spiegato: "Con Uno Rosso, la nostra intenzione era di realizzare un film che si possa apprezzare sul più grande schermo possibile. Giustamente, gli schermi più grandi sono Imax".

L'attore ha quindi sottolineato: "Ero a metà delle riprese di Uno Rosso e ho avuto l'opportunità di vedere Oppenheimer. L'ho visto nella sala Imax che Christopher Nolan usa per vedere i suoi film insieme a sua moglie Emma. Ho persino chiesto di lasciarmi sedere dove si mette lui di solito. Hanno detto: 'Chris si siede qui'".

Johnson in Uno Rosso

La star del cinema ha apprezzato moltissimo l'esperienza e ha amato Oppenheimer: "Era fantastico, ma stavo pensando: 'Santo cielo. Uno rosso su questo schermo e con questa tecnologia sarebbe un game over'. Mi ricordo di aver mandato al regista Jake Kasdan una foto del mio petto nudo e dello schermo e ci siamo resi conto di quanto cool sarebbe il film in Imax".

Il film natalizio

Il progetto, inizialmente destinato alla piattaforma di streaming, ha ottenuto una distribuzione tradizionale nelle sale. Al centro della trama c'è Callum Drift, a capo della sicurezza del Polo Nord, che unisce le forze con un cacciatore di taglie per provare a ritrovare Babbo Natale, che è stato rapito.

Nel cast ci sono anche Chris Evans, JK Simmons, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Nick Kroll, Kristofer Hivku, e Wesley Kimmel.