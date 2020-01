Dwayne Johnson rompe il silenzio sulla morte del padre: "Un grande dolore"

Dwayne Johnson ha voluto ricordare il padre Rocky, morto all'età di 75 anni, con un emozionante messaggio condiviso su Instagram in cui affronta pubblicamente la triste perdita subita pochi giorni fa.

Rocky Johnson è stato un wrestler dal 1964 al 1991 e, dopo il suo ritiro dal ring, ha lavorato con Patt Patterson per allenare il figlio, successivamente diventato un wrestler in grado di conquistare otto volte il titolo WWE Championship e in cinque occasioni WrestleMania.

Dwayne Johnson, star di film come Fast and Furious e Jumanji - Benvenuti nella giungla, ha dichiarato: "Ti voglio bene. Hai superato le barriere del colore, diventando una leggenda del ring e lasciando il segno in questo mondo. Ero il ragazzino seduto sugli spalti, che ti osservava e adorava, il mio eroe da distante. Il ragazzino che hai cresciuto per essere sempre orgoglioso della nostra cultura e di chi sono o cosa faccio. Il ragazzo che hai cresciuto con l'amore più duro. L'intenso lavoro. La mano dura. Il ragazzo adorante che voleva solo sapere le tue qualità migliori. Che allora è cresciuto per diventare un uomo in grado di rendersi conto che avevi degli altri lati profondamente complessi che bisognava accettare e capire". La star del cinema ha sottolineato: "Ed è allora che la mia adorazione si è trasformata in rispetto. E la mia empatia è diventata gratitudine. Grato che mi hai dato la vita. Grato che mi hai trasmesso delle lezioni di vita inestimabili. Papà, avrei voluto avere un'altra occasione in più per dirti che ti voglio bene prima che andassi dall'altra parte. Ma tu mi sei stato strappato via così velocemente senza nessun avvertimento. Andato in un istante e senza tornare indietro".

Dwayne ha aggiunto: "Sto soffrendo, ma sappiamo entrambi che è solo dolore a passerà".

L'attore ha ribadito che porterà avanti i suoi insegnamenti e l'etica di lavoro che gli ha insegnato e tornerà a occuparsi della sua famiglia e del suo lavoro. Johnson ha concluso ricordando come Rocky abbia vissuto un'esistenza intensa, piena e in grado di andare oltre ciò che gli era stato imposto dalla società: "Ti voglio bene e sarò sempre orgoglioso e grato di essere tuo figlio".