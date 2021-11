Dwayne Johnson spiega perché fa pipì in una bottiglia d'acqua quando si allena

La star Dwayne Johnson ha spiegato in un nuovo video perché quando si allena in palestra fa pipì in una bottiglia.

Una aggettivo perfetto per descrivere Dwayne Johnson a.k.a. The Rock è di certo "intenso", perché mette sempre il massimo in quello che fa. E a volte questo significa anche far pipì in una bottiglia durante gli allenamenti in palestra per non interrompere il ritmo... L'attore di Black Adam ha infatti mostrato a tutti su Instagram (seppur accidentalmente) la bottiglia in cui è solito urinare quando è in palestra.

"Mi sono appena accorto di aver mostrato a tutti voi la mia bella bottiglia di pipì" ha infatti affermato nel suo ultimo video promozionale per la collezione USDNA Under Armor, nel quale però si intravede anche una bottiglia con all'interno un liquido giallognolo... "Sentite, il mio è un allenamento davvero hardcore, non ho tempo di andare al bagno quando arriva il bisogno. Trovo una bottiglia, ci faccio la pipì, e continuo ad allenarmi come una bestia" spiega ridendo.

In realtà Johnson aveva elaborato sulla questione in una recente intervista su Esquire, nella quale aggiungeva anche un dettaglio piuttosto rilevante: la mancanza di bagni nelle palestre.

"Beh, sì, i titoli dei giornali sono veritieri. Faccio davvero pipì nelle bottiglie quando mi alleno, ma vi darò un po' di contesto: non è una bottiglia che ho acquistato appositamente per bere, che poi lavi e riutilizzi quando hai finito. Sono bottiglie che non uso più ormai. E poi di solito, le palestre in cui vado non hanno i bagni, perché sono quel tipo di paradiso del work-out in cui è tutto sudore e fatica".

E conclude: "Di solito cerco di restare il più idratato possibile, e devo andare spesso al bagno. Ok, non troppo spesso, ma mentre mi alleno capita che debba andarci un paio di volte, così uso la bottiglia".

Beh, questa si che si che si chiama dedizione...