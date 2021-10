Dwayne Johnson prossimo Presidente degli Stati Uniti? "Non ne capisco di politica"

Il "presidente Dwayne Johnson" suona bene, ma la star del cinema non è convinta di avere un futuro in politica: durante una recente intervista con Vanity Fair, The Rock ha discusso l'argomento, che sembra appassionare i suoi fan e chiunque segua assiduamente i sondaggi politici.

Jungle Cruise: Dwayne Johnson in un primo piano

La star di Red Notice, 49 anni, ha rivelato di aver parlato con molte persone che hanno dedicato la loro vita alla politica, senza rivelarne i nomi, e di aver fatto "delle ricerche e alcune analisi per capire se la politica potrebbe effettivamente essere un capitolo della sua vita futura."

Per quanto riguarda la star di Jungle Cruise c'è da dire che i sondaggi sono momentaneamente a suo favore, sia per quanto riguarda il 2024 che il 2028. Anche se la star ha ancora escluso una possibile candidatura, a quanto pare, non lo sta neanche pianificando, almeno per adesso.

"Sai, a pensarci bene, non ne capisco molto di politica", ha ammesso Dwayne Johnson. "Tengo molto al nostro paese. Mi interessa ogni fottuto americano che ha il sangue rosso, ovvero ognuno di loro. E anche se posso avere alcune discrete qualità come leader questo non fa di me un ottimo candidato presidenziale. Questo è quello che penso."