Dwayne Johnson svela perché non condurra la cerimonia degli Emmy 2022

In una recente intervista, Dwayne Johnson ha raccontato perché non sarà il conduttore della cerimonia di premiazione di Emmy 2022.

The Rock ha infatti commentato le notizie e le indiscrezioni riguardanti un suo coinvolgimento nella cerimonia organizzata dall'Academy.

Rispondendo alle domande di Entertainment Tonight, Dwayne Johnson ha dichiarato che era interessato all'opportunità di condurre la serata degli Emmy 2022.

L'attore ha spiegato: "Si è trattato semplicemente di tempistiche. Sono stato realmente, veramente onorato quando sono venuti da me a chiederlo, ma c'era un problema con i miei impegni. Tutto qui. Si è trattato solo di questo problema".

Per ora i produttori della serata, in programma il 12 settembre, non hanno ancora annunciato chi si occuperà della conduzione della premiazione della 74esima edizione degli Emmy Award.

Per chi volesse vedere Dwayne Johnson sul piccolo schermo, prima dell'arrivo nelle sale di Black Adam, c'è però l'occasione su Discovery Channel di assistere alla Shark Week, di cui sarà il "Maestro delle Cerimonie" in occasione della trentaquattresima annata.