Dwayne Johnson mostra il suo scheletro di T-Rex (FOTO e VIDEO)

Dwayne Johnson è stato recentemente intervistato da Peyton ed Eli Manning per Manningcast di ESPN e molti spettatori, vedendo il video, hanno iniziato a ipotizzare che lo scheletro di T-Rex alle sue spalle fosse Stan, il celebre T-Rex che è stato acquistato per 31,8 milioni da un acquirente sconosciuto per poi scomparire nell'etere.

Lo scheletro in questione è proprio Stan, secondo quanto rivelato da lo stesso Johnson sul proprio profilo Instagram anche se, ovviamente, non si tratta del famigerato scheletro venduto per 31,8 milioni di dollari. The Rock ha scelto i social per chiarire una volta per tutte che non è lui l'anonimo milionario che ha acquistato uno dei più famosi scheletri di dinosauro mai scoperti dall'uomo.

"Non sono l'acquirente misterioso. Nel mio ufficio ho una REPLICA di STAN che avevo realizzato e acquistato dai miei amici del The Black Hills Institute of Geological Research and Paleontological Excavations." Ha spiegato la star. "L'originale è stato trovato nel 1987 dal paleontologo dilettante Stan Sacrison."

"Questo teschio di T-REX è considerato il cranio più perfettamente conservato mai trovato. Le ossa di questa bellissima bestia erano perfettamente immacolate. Ecco perché STAN è così straordinario e speciale. Nel 2020 è stato messo all'asta e venduto per 31,8 milioni di dollari a un acquirente anonimo e mai più visto. Quel compratore non sono io." Ha concluso Dwayne Johnson.