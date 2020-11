Dwayne Johnson e le lacrime per l'elezione di Joe Biden, l'attore spiega perché

Dwayne Johnson ha pubblicato un video di otto minuti su Instagram nel quale racconta la propria emozione per l'elezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti d'America e la sua scelta di parlare apertamente delle sue opinioni politiche. A settembre la star aveva pubblicamente espresso il proprio sostegno a Joe Biden e Kamala Harris in vista delle presidenziali.

"Il motivo per cui mi sono emozionato ieri è stato a causa di ciò che sentivo rappresentato dal mio voto. E stavo parlando con Lauren, mia moglie, stavamo parlando delle nostre due bambine, ed è esattamente ciò che ha rappresentato il mio voto. Il mio voto rappresentava le mie piccole figlie. Il mio voto rappresentava l'umanità. Il mio voto rappresentava la decenza. Rappresentava i valori e i principi che insegniamo alle nostre bambine. Il mio voto inoltre, per me, ha rappresentato l'importanza di essere solo un essere umano buono e perbene e quanto sia importante questo. L'intero fine settimana mi sono preso un po' di tempo per festeggiare ma la mia celebrazione è anche un riconoscimento del fatto che abbiamo un Paese completamente diverso".

Johnson ha commentato divertito anche la shit-storm che l'ha colpito dopo il suo endorsement per Biden:"Non mi bastava stare in disparte e tacere. Sicuramente non mi è bastato pubblicare una foto su Instagram con in mano un piccolo adesivo che dice che ho votato. Non per me, non sarebbe servito a niente. Mi sentivo come se avessi avuto un impatto reale in queste elezioni, come se avessi mosso l'ago [...]".

Infine Dwayne Johnson ha aperto una bottiglia di tequila e ha fatto un brindisi per partecipare all'entusiasmo creato dall'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America.