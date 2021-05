Dwayne Johnson prende in giro John Krasinski fingendo di guardare A Quiet Place con le figlie

Dwayne Johnson ha deciso che non è ancora il momento di mostrare alle sue figlie un film dell'orrore, d'altro canto, domenica l'attore ha condiviso una dolce foto su Instagram in cui figurano le sue figlie Tiana, 3 anni, e Jasmine, 5, e nella didascalia ha preso in giro il regista John Krasinski inducendo i fan a pensare che stesse guardando A Quiet Place facendo colazione.

Nella foto, Johnson è accoccolato tra le due bambine intente a sorseggiare del succo d'ananas e a guardare un film su un tablet posto sul tavolo. "Bella colazione questo fine settimana con le mie donne preferite che guardano A Quiet Place - Un posto tranquillo. Le mie ragazze non hanno paura di niente," ha scherzato l'attore. "Ciao John Krasinski, stiamo guardando THE GODFATHER. In realtà è Il Re Leone, per l'8.000a volta, ma il prossimo fine settimana guarderemo SCARFACE!"

Una foto di Dwayne Johnson

Krasinski, regista di A Quiet Place e dell'imminente A Quiet Place Part II, ha scherzosamente risposto scrivendo: "Oh amico mio, grazie di cuore, sono così onorato! Spero che alle bambine sia piaciuto...aspetta un attimo, cosa!?"

Dwayne Johnson ama trascorrere molto tempo con le sue bambine e recentemente ha portato le sue due figlie più giovani a pescare: Tiana e Jasmine hanno impressionato il loro famoso papà catturando con successo un pesce persico, che Johnson ha documentato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.