Dwayne Johnson protagonista e produttore di Red One, film realizzato in collaborazione con Amazon

Dwayne Johnson sarà il protagonista e produttore di Red One, un nuovo film che verrà realizzato da Amazon Studios e Seven Bucks Productions.

Il progetto è stato ideato da Hiram Garcia e sarà un'avventura piena di azione legata alle festività.

Una foto di Dwayne Johnson

Il lungometraggio Red One verrà girato nel 2022 in vista di un'uscita nelle sale americane nel 2023. La sceneggiatura sarà scritta da Chris Morgan che tornerà a collaborare con la casa di produzione Seven Bucks dopo aver fatto parte del team dei film di Fast and Furious.

Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato: "Seven Bucks Productions è leader nel creare intrattenimento unico e coinvolgente per l'intera famiglia e sappiamo che Red One continuerà quella tradizione. Il concetto di Hiram e il mondo che ha creato sono originali in modo unico e siamo così eccitati nel collaborare con Seven Bucks Productions e Chris Morgan per aiutarli a portare in vita questa storia. Red One è solo il primo passo in quella che sappiamo sarà una collaborazione di successo".

Dwayne Johnson ha aggiunto: "Sono rimasto davvero colpito dalla visione di Jen Salke e del suo team e dall'ambizione nel creare un universo delle feste enorme, divertente e unico basato su Red One per la gioia delle famiglie di tutto il mondo".

Hiram Garcia ha poi sottolineato: "Red One per me è incredibilmente speciale ed è una storia che volevo raccontare per anni. Si tratta di un'avventura epica, che tiene incollate alle sedie e piena d'azione che prende l'amata mitologia delle feste e la stravolge. Sono elettrizzato nell'avere il nostro team di Seven Bucks unire le forze con Amazon per portare in vita questo racconto per proporlo al pubblico globale".