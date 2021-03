Dwayne Johnson dedica un premio al padre defunto: "Era unico"

Dwayne Johnson ha omaggiato il suo defunto padre, Rocky, poco più di un anno dopo la sua morte, avvenuta all'età di 75 anni. Johnson, 48 anni, ha ricevuto il Trailblazer Award da parte dell'Hollywood Critics Association Film Awards, dedicando il premio a suo padre in un emozionante video-tributo.

Johnson ha detto che guardare la clip stava per farlo scoppiare a piangere: "È il promemoria fondamentale che ci ricorda che questo è un vero potere, se siamo abbastanza fortunati da essere in una posizione in cui possiamo far sentire bene il prossimo e possiamo creare momenti che gli altri non dimenticheranno mai per il resto della loro vita, beh allora questo è un vero potere."

"Non importa cosa c'è nel tuo conto in banca o che tipo di macchina guidi. Non importa. È solo come fai sentire le persone, questa è l'unica cosa che conta", ha aggiunto Dwayne. "Dedico questo premio a mio padre, il mio vecchio, morto poco più di un anno fa".

Una foto di Dwayne Johnson

"Quell'uomo era unico da questo punto di vista, per quanto fosse complessa la nostra relazione lui era un pioniere e ciò che fanno i pionieri è cambiare il comportamento delle persone. E lui ha sempre fatto tutto il possibile per mandare le persone a casa felici". Ha concluso Johnson.