Dwayne Johnson: "Con Vin Diesel c'è stato un incontro per chiarirci"

Dwayne Johnson ha svelato qualche dettaglio del suo complicato rapporto con Vin Diesel aggravato da un post pubblicato su Instagram da The Rock durante la produzione dell'ottavo film di Fast & Furious.

I commenti poco lusinghieri apparsi sui social sembra avessero scatenato una faida tra i due attori e infiammato l'atmosfera sul set.

Tra le pagine del magazine ora Dwayne Johnson ha ammesso: "Ha causato un putiferio, ma è stato piuttosto interessante perché sembrava che ogni membro della troupe avesse trovato un modo per venire da me e ringraziarmi in modo sommesso o mi ha mandato un biglietto. Ma sì, condividere quel post non è stato uno dei miei giorni migliori. Non avrei dovuto condividere quei commenti".

L'attore ha aggiunto: "Quel comportamento va contro il mio DNA. Non condivido cose di quel tipo e affronto quel tipo di cavolate distante dallo sguardo del pubblico. Non hanno bisogno di sapere quelle cose ed è per questo che dico che non è stata la mia giornata migliore".

Pur difendendo le sue critiche a Vin Diesel, The Rock ha sostenuto che non fosse la cosa giusta da fare. La situazione ha però portato a un incontro tra le due star: "C'è stato un incontro. Non lo definirei pacifico. Direi che si è trattato di un incontro per fare chiarezza. Io e lui abbiamo avuto una bella chiacchierata nella mio roulotte e da quel confronto è emerso in modo cristallino che siamo a due lati opposti. E siamo stati d'accordo nel lasciare le cose come stanno".