Dwayne Johnson celebra oltre 20 anni di carriera a Hollywood (VIDEO)

In un video dolce e sincero, Dwayne Johnson ha celebrato i suoi oltre 20 anni di carriera a Hollywood, ringraziando i fan per il loro continuo supporto nel corso di due decenni. L'attore ha recitato in numerosi in film come La mummia - Il ritorno, Moana e il franchise di Fast and the Furious. Presto lo vedremo nel cinecomic Black Adam, nei panni dell'antieroe DC Comics nel prossimo capitolo del DC Extended Universe.

In un video pubblicato sul suo account Instagram personale, Dwayne Johnson ha raccontato di un recente incontro di lavoro in cui lo staff ha raccolto alcuni dei suoi progetti importanti. L'attore si è sentito così ispirato da decidere di ringraziare i suoi fan per il loro supporto durante i suoi oltre 20 anni di carriera.

Nonostante le critiche per la sua decisione di intraprendere la carriera di attore, Dwayne Johnson è diventato una delle figure più riconoscibili e influenti di Hollywood. Una star di successo con un'ampia presenza della cultura pop, dal wrestling, a Hollywood. E dopo oltre due decenni, non poteva esserci modo migliore per ringraziare coloro che lo hanno supportato nel corso del tempo.

Dopo aver ottenuto un enorme successo come wrestler durante l'Attitude Era della WWE sotto il suo ring name "The Rock", Dwayne Johnson ha iniziato la sua carriera di attore attraverso programmi televisivi come That '70s Show e Star Trek: Voyager alla fine degli anni '90. Nel 2001, l'attore ha mosso i suoi primi passi nell'industria cinematografica di Hollywood con The Mummy Returns del 2001, interpretando la reincarnazione di Mathayus il Re Scorpione, un ruolo che avrebbe ripreso nel 2002 in The Scorpion King.

Da allora, come riportato da ScreenRant, Dwayne Johnson è apparso in pellicole di vario genere come commedie, fantascienza, azione e drammi, diventando una vera star amatissima dal grande pubblico-