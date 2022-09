Dustin Lance Black svela di aver subito un grave trauma cranico

Dustin Lance Black ha svelato di aver subito un trauma cranico e di essere alle prese con le conseguenze di quanto accaduto.

Lo sceneggiatore, vincitore di un premio Oscar grazie al film Milk, ha parlato dei suoi problemi con un post condiviso su Instagram, spiegando così perché era scomparso negli ultimi mesi.

Accompagnando alcune foto scattate in Grecia, Dustin Lance Black ha dichiarato: "Un mese fa ho subito un serio infortunio alla testa che mi ha impedito di lavorare. Mostrando pochi miglioramenti, i miei dottori mi hanno ordinato di spegnere il mio cervello nella speranza che guarisca".

Lo sceneggiatore non ha svelato i dettagli di quanto accaduto, ringraziando però il marito Tom Daley: "Questa settimana, il mio dolce ed esagerato marito ci ha portato nelle isole greche per farmi spegnerlo. Posso già sentire che questo viaggio è un passo nella direzione giusta, e mi sento finalmente sicuro di condividere un po' di nuovo".

Black ha quindi aggiunto: "Questo è stato un periodo all'insegna delle sfide e spaventoso per una persona creativa che dipende da ciò che è nel suo cranio per lavorare, occuparsi degli altri e amare. E ora capisco che la strada per tornare come prima sarà lunga".