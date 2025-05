Dustin Hoffman torna sul grande schermo al fianco di Alison Brie nel thriller drammatico The Revisionist

Il premio Oscar Dustin Hoffman affiancherà Alison Brie e André Holland in The Revisionist, nuovo film diretto da Alex Vlack, pronto a debuttare sul mercato di Cannes.

Dustin Hoffman, Alison Brie e André Holland reciteranno insieme in The Revisionist, un nuovo dramma psicologico diretto da Alex Vlack e in fase di post-produzione. Accanto a loro anche Tom Sturridge, volto noto per la sua interpretazione in The Sandman. Il film sarà presentato al mercato di Cannes, con Palisades Park Pictures che curerà le vendite internazionali.

Il progetto segna il debutto alla regia di un lungometraggio per Vlack, conosciuto fino ad ora per lavori di scrittura e direzione in campo teatrale e televisivo. Le riprese si sono recentemente concluse a Louisville, Kentucky, e ora il film è in fase di finalizzazione. I diritti per la distribuzione nordamericana sono stati affidati a WME Independent.

La trama

Nel cuore del racconto troviamo Elise, una scrittrice affermata che trae ispirazione dalle persone che la circondano per costruire i suoi personaggi. Ma quando il confine tra immaginazione e vita reale inizia a sfumare, Elise si ritrova coinvolta in una spirale fatta di segreti, menzogne e tradimenti. The Revisionist si propone come un'indagine profonda sulle dinamiche mentali e morali che uno scrittore può attraversare nel processo creativo.

Il laureato: Dustin Hoffman in un momento del film

A produrre il film sono Arielle Elwes, Veronica Radaelli, Fiona Robert, Sophia Robert, Zachary Spicer e lo stesso Alex Vlack. Il team dei produttori esecutivi include nomi come Cassian Elwes, Paul Robarts, Andy Steinman, Jeffrey Michael Deary, Hunter Gray, Gordon Strain e Jeremy Chilnick.

"Siamo davanti a una storia coinvolgente, che riesce a toccare corde emotive molto diverse", ha dichiarato Tamara Birkemoe di Palisades Park Pictures. "Il film combina elementi psicologici con un cast eccezionale, e non vediamo l'ora di presentarlo a un pubblico internazionale".

Un uomo da marciapiede: Dustin Hoffman in una scena del film

Nel catalogo che Palisades presenterà a Cannes figurano anche The Magic Faraway Tree, un'avventura per famiglie con Andrew Garfield, Claire Foy e Jessica Gunning, e Grendel, un live action prodotto dalla Jim Henson Company, con un cast stellare che include Jeff Bridges, Dave Bautista e Bryan Cranston.