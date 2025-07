Duster cancellato dopo una sola stagione: fine della reunion di J.J. Abrams con la star di Lost Josh Holloway

Niente allori per Duster. Senza lo sperato successo di pubblico, la serie firmata da J.J. Abrams e interpretata dalla star di Lost John Holloway è stata brutalmente cancellata da HBO Max dopo una sola stagione.

L'action comedy ambientata negli anni '70 co-firmata dagli showrunner J.J. Abrams e LaToya Morgan vedeva Josh Holloway nei panni di un autista che lavora per un'organizzazione criminale dell'Arizona e Rachel Hilson in quelli di un agente dell'FBI.

La serie, che ha debuttato a maggio, ha ottenuto recensioni incredibilmente positive, con un punteggio del 92% su Rotten Tomatoes, ma non è riuscita a catturare l'attenzione del grande pubblico. Di conseguenza è stato cancellato dopo soli otto episodi.

La reazione di Warner Bros. Television in un comunicato: "J.J. Abrams e LaToya Morgan hanno realizzato Duster, un thriller poliziesco avvincente e multidimensionale, con personaggi complessi che hanno riportato il pubblico agli anni '70 in un modo nuovo e innovativo. Questi personaggi sono stati portati in vita da un team meraviglioso guidato da Josh, Rachel e da un cast corale di grande talento, insieme a una troupe esperta dietro le quinte. Siamo incredibilmente orgogliosi della serie e, pur augurandoci che questo viaggio possa continuare, siamo grati ai nostri partner di HBO Max per l'opportunità di raccontare la storia di Jim e Nina."

Il pubblico non ha risposto alla chiamata di J.J. Abramas

Dopo il grande successo di Lost, creato proprio da J.J. Abrams, Josh Holloway sperava che Duster segnasse il suo grande rilancio. Come ha confessato l'attore all'Hollywood Reporter prima della première, _"devo aver buttato il penny oltre la spalla sbagliata e rotto uno specchio mentre lo facevo, perché ho avuto sette anni difficili. Molto difficili, non arrivava nulla. Mi sono concentrato sulla mia famiglia. Ho imparato a suonare il pianoforte. Ho fatto un sacco di cose diverse. Ho iniziato a dire ai miei agenti, 'Trovatemi un lavoro, devo andarmene di casa, è ridicolo, ora lavoro solo per gli Holloway e devo fare qualcosa'"-.

Duster segue la storia di Nina (Rachel Hilson), la prima agente FBI afroamericana, che nel 1972 si dirige nel Sud-Ovest degli Stati Uniti per reclutare un audace pilota di fuga (Josh Holloway). Insieme, tenteranno di smantellare una pericolosa organizzazione criminale in rapida ascesa.

Ecco il comunicato con cui HBO Max ha annunciato la cancellazione dello show: "Sebbene HBO Max non procederà con una seconda stagione di Duster, siamo estremamente grati di aver avuto l'opportunità di lavorare con i talentuosi co-creatori J.J. Abrams e LaToya Morgan, e con i nostri partner di Bad Robot e Warner Bros. Television. Siamo estremamente orgogliosi di questa serie guidata da Josh Holloway e Rachel Hilson, e li ringraziamo, insieme al cast e alla troupe, per la loro incredibile collaborazione e partnership".