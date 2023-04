Duro da uccidere, stasera 15 aprile su 20 Mediaset: trama e cast del film con Steven Seagal

Questa sera su 20 Mediaset, potremo vedere Steven Seagal nei panni del detective Mason Storm in Duro da uccidere. Diretto da Bruce Malmuth e con la sceneggiatura di Steven McKay, che ha anche ideato il soggetto, il film andrà in onda sul canale tematico alle 21:00. Trama, cast, trailer e curiosità del lungometraggio.

Duro da uccidere: Trama

In California un politico corrotto e i suoi scagnozzi sparano al detective di Los Angeles Mason Storm, lasciandolo in fin di vita. Presto però dovranno fare i conti con la realtà: Storm è un uomo duro da uccidere. Steven Seagal, uno dei più affascinanti interpreti di film d'azione, con questo thriller ha riscosso un successo di botteghino due volte superiore al suo film debutto Nico. Dopo sette anni trascorsi in coma, il detective Storm si risveglia con un solo scopo: la vendetta. Assistito da un'infermiera piena di attenzioni, si rimette in forma per poter finalmente dare libero sfogo alla sua incredibile maestria nelle arti marziali.

Duro da uccidere: Curiosità

Duro da uccidere è stato distribuito negli Stati Uniti il 9 febbraio 1990. Nello stesso anno è arrivato in Italia grazie a Warner Bros. Italia. Le riprese del film si sono svolte dal 3 Aprile 1989 al 16 Giugno 1989. Il lungometraggio è stato girato in California. Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

Duro da uccidere: Interpreti e personaggi