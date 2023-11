Dune, la serie prequel Dune: The Sisterhood cambia titolo

Nel 2021 HBO ha annunciato una serie prequel di Dune, il film di Denis Villeneuve con protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya, intitolata Dune: The Sisterhood. Poche ore fa, il network ha annunciato che la serie cambierà titolo e si chiamerà ora Dune: Prophecy.

La serie, le cui riprese sono attualmente in corso in Ungheria nonostante lo sciopero degli attori di Hollywood (il cast è composto prevalentemente da attori britannici), sarà ambientata 10.000 anni prima degli eventi del film e racconterà la nascita dell'ordine delle Bene Gesserit. Al momento, la messa in onda è prevista per l'autunno 2024.

Dune - Parte Due: una scena

Nonostante il successo incredibile del primo film, per l'attrice Rebecca Ferguson non vale niente paragonato a Dune: Parte Due, in arrivo al cinema nel 2024. Le dichiarazioni dell'attrice svedese sono comprensibili se si considera che il primo Dune adatta solo la prima metà del libro, ma il culmine dell'avventura arriverà con il sequel, che metterà in scena eventi ancora più catastrofici in una irresistibile escalation.

"È così fottutamente bello. Mi emoziono a parlarne perché amo Denis, amo il direttore della fotografia Greig Fraser e amo la squadra", ha dichiarato la Ferguson a Collider. "Il primo film è fenomenale, grandioso, basti pensare alle immagini, alla recitazione. Sì, è tutto fantastico, ma non è niente in confronto al numero due. Dune: Parte Due è un fottuto pugno nello stomaco. È incredibile."