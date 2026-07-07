Gucci – Fine dei giochi, se Muccino racconta l'epopea di un impero del Made in Italy

Sky, nel corso degli up-front che hanno svelato i titoli della nuova stagione, ha rivelato le prima immagini della serie con protagonisti Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz. La vedremo a inizio 2027.

Dopo il successo de Le cose non dette Gabriele Muccino torna alla serialità. Anzi, dovremmo dire alla serialità di Sky. Già perché conclusa la storia dei Ristuccia nelle due stagione di A casa tutti bene, il regista si prepara a raccontare un'altra vicenda famigliare, quella dei Gucci. Sono infatti iniziate le riprese di Gucci - Fine dei giochi, la nuova serie Sky Original in sei episodi che arriverà in esclusiva su Sky e NOW nel 2027.

Scianna e Miriam Leone in scena

Le prime immagini dal set, annunciate durante gli up-front dell'azienda, svelano un cast d'eccezione guidato da Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz, che interpretano rispettivamente Patrizia Reggiani, Maurizio e Allegra Gucci. Accanto a loro, nei ruoli di Aldo, Rodolfo e Paolo Gucci, troveremo Francesco Acquaroli, Paolo Pierobon e Sergio Romano.

Muccino e la storia vera dei Gucci

Se l'esperienza internazionale di House of Gucci, targato Ridley Scott, ha suscitato non poche chiacchiere, soprattutto per la rappresentazione macchiettistica dei personaggi, Gabriele Muccino che ben conosce la poetica dietro le dinamiche familiari e dietro i legami sentimentali sembra il regista giusto, avendo già dimostrato una certa sensibilità. Certo, la sfida è importante: è la prima volta che Muccino si appresta a portare in scena una storia vera.

Matilda Lutz nella serie

Prodotta da Sky Studios e Lucky Red, Gucci - Fine dei giochi è tratta dal libro di memorie Fine dei giochi - Luci e ombre sulla mia famiglia di Allegra Gucci. La narrazione si svilupperà come un'epopea familiare moderna attraverso diverse linee temporali, esplorando l'ascesa e il declino di un impero che ha trasformato una bottega artigianale fiorentina in un'icona mondiale del Made in Italy.

Di cosa parlerà la serie Sky

Al centro della trama, divisa tra accecanti ambizioni, sete di potere e vendetta, si snoda il dramma di una dinastia logorata dall'interno e culminata nel tragico omicidio di Maurizio Gucci. Questo scontro generazionale e umano verrà filtrato dallo sguardo di due donne agli antipodi: Patrizia Reggiani, la moglie condannata come mandante del delitto, e la figlia Allegra, impegnata nella faticosa ricerca della verità per riabilitare il nome della propria famiglia.