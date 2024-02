Dune: Parte due, Zendaya:'Ecco come Chani cambierà rispetto al libro'

Come anticipato da Denis Villeneuve, Chani, il personaggio di Zendaya in Dune, sarà differente nel film rispetto a come viene descritto nel romanzo di Frank Herbert. Nella seconda parte Chani dovrebbe avere uno spazio maggiore, in considerazione del legame con Paul Atreides (Timothée Chalamet). In una recente intervista, Zendaya ha parlato dei cambiamenti operati da Villeneuve nei confronti di Chani.

Dune - Parte Due: una foto

"Penso che, parlando di cambiamenti dei personaggi e differenze, qualcosa che Denis ha trovato per Chani è permetterle di avere il proprio pensiero e il proprio spirito riguardo alla sua percezione di Paul e ciò che pensa di lui" ha spiegato l'attrice.

La storia con Paul

Zendaya prosegue:"Penso che questo, e anche ciò che lui rappresenta per lei, sia qualcosa di più complicato e qualcosa contro cui deve combattere".

"Non penso che si sia mai permessa di pensare al concetto di innamorarsi" ha dichiarato. Sul rapporto con Paul, l'attrice ha approfondito il discorso:"Si trattava di cercare quei momenti in cui avremmo potuto far sì che Paul guadagnasse il suo posto nel suo cuore, nel suo spazio, nella sua famiglia. Nel suo mondo. Ed è così che abbiamo cercato di costruire una vera storia d'amore. Dovevamo guadagnarcela anche dietro la macchina da presa. E alla fine come finisce? Lo scoprirete. Vedremo. Ma c'è molta complicazione interna, che accade dentro di lei".