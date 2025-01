Dune - Parte Due ha la media più alta del 2024 su Letterboxd, Denis Villeneuve: "Speranza per il cinema"

Denis Villeneuve ha commentato il grande risultato ottenuto su Letterboxd da Dune - Parte Due, diventato il film del 2024 con il punteggio più alto sulla piattaforma dedicata al cinema.

In un nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Letterboxd, Villeneuve ha condiviso la propria reazione alla notizia, sottolineando il suo apprezzamento per un'app come Letterboxd, che lo rende ottimista circa il futuro del suo lavoro artistico.

C'è speranza per il cinema secondo Denis Villeneuve

"Stanotte dormirò bene" ha esordito il regista "L'idea che ci sia una comunità come quella di Letterboxd, di amanti del cinema e cinefili, che condividono liste di film, il loro amore e la loro passione mi dà speranza per il futuro del cinema".

La notizia rinfranca Villeneuve:"Sapere che c'è interesse e passione per i film, sapere che c'è appetito per il cinema, è la migliore ricompensa per me". Al momento, il punteggio di Dune - Parte Due su Letterboxd è di 4.4 su 5.

La reazione della critica a Dune - Parte Due

Nonostante il primo film sia andato molto bene, il responso critico sulla seconda parte è stato ancor più positivo. Su Rotten Tomatoes, Dune - Parte Due ha registrato un impressionante 92%.

L'atmosfera maggiormente epica, le sequenze d'azione mozzafiato e una trama maggiormente avvincente hanno convinto gli spettatori, che hanno fatto registrare un punteggio del 95% e un incasso globale di 714 milioni di dollari.