Dune: Part Two, Lea Seydoux si unisce al cast del film di Denis Villeneuve

Dune: Part Two, la seconda parte del dittico di Denis Villeneuve tratto dal romanzo di Frank Herbert, ha inglobato il nome di Lea Seydoux nel proprio cast.

A riportare la notizia è Deadline, che ha dichiarato che Léa Seydoux è entrata a far parte del cast di Dune: Part Two, ancora una volta diretto da Denis Villeneuve.

Reduce da Crimes of the Future di David Cronenberg, l'attrice interpreterebbe il ruolo di Lady Margot. Si tratta di un alleato fondamentale di Paul Atreides (Timothée Chalamet) nella sua guerra con la Casata di Harkonnen.

Nel romanzo di Frank Herbert, Lady Margot entra nella storia all'inizio, quando lascia un avvertimento alla madre di Paul, Lady Jessica sul tradimento che li attende su Arrakis dopo che la Casa Atreides prende il posto della Casa Harkonnen. Quella sequenza non è finita nel film di Villeneuve, ma come membro del Bene Gesserit, Lady Margot ha un ruolo importante da svolgere nella seconda metà della storia, coinvolgendo Feyd-Rautha e suo marito, il conte Fenring (ruolo per cui non è stato ancora scelto l'attore).

A riprendere i loro ruoli saranno Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Rebecca Ferguson e Javier Bardem. Dune: Part Two sarà distribuito nelle sale statunitensi il 20 ottobre 2023 grazie a Warner Bros.