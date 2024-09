I Duffer oltre Stranger Things: nuovi innesti nel cast della prossima serie Netflix

La prossima serie mystery soprannaturale dei fratelli Duffer per Netflix, The Boroughs, creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews ha annunciato alcune new entry nel cast. Il nuovo dramma sarà composto da otto episodi.

Secondo alcune indiscrezioni prenderà spunto da Stranger Things ma con un cast maggiormente composto da adulti ma dalle parti della produzione smentiscono la somiglianza con la serie di successo dei Duffer, che tornerà il prossimo anno con la quinta e ultima stagione.

New entry

La produzione ha aggiunto al cast Jena Malone, Carlos Miranda, Seth Numrich e Alice Kremelberg. Jena Malone interpreterà Claire, Miranda sarà Paz, Numrich sarà Blaine mentre Kremelberg interpreterà Anneliese. Le new entry affiancheranno nomi già confermati in precedenza.

Jena Malone in una scena di Saved!

Tra coloro già annunciati tempo fa spiccano Alfred Molina nel ruolo di Sam, Geena Davis nel ruolo Renee, Alfre Woodard nel ruolo di Judy, Denis O'Hare nel ruolo di Wally, Clarke Peters nel ruolo di Art e Bill Pullman nel ruolo di Jack.

The Boroughs è ambientata in una comunità per pensionati apparentemente pittoresca, dove un gruppo di improbabili eroi deve unirsi per fermare una minaccia ultraterrena che vuole rubare l'unica cosa che non hanno: il tempo.

Ad aprile i Duffer parlarono in questi termini di The Boroughs:"Anche se gli eroi di The Boroughs hanno qualche anno in più rispetto ai ragazzi di Stranger Things, sono un gruppo di disadattati altrettanto adorabile, e non vediamo l'ora che vi uniate a loro in un'avventura che a tratti sarà spaventosa, divertente e profondamente toccante".

La serie è prodotta esclusivamente dai fratelli Matt e Ross Duffer e Hilary Leavitt per conto di Upside Down Pictures, il più recente impegno della casa di produzione relativamente all'accordo stipulato con Netflix. Ben Taylor dirigerà alcuni episodi della serie tra cui il pilot, oltre a co-produrre lo show con Jeffrey Addiss e Will Matthews, i due creatori.