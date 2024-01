Due fantagenitori: Netflix sta lavorando a una nuova serie sequel

La serie dovrebbe essere sottotitolata "A New Wish" e vedrà il ritorno dei due irresistibili personaggi di Nickelodeon

Secondo quanto riportato da What's on Netflix, Netflix sarebbe al lavoro su una nuova serie sequel della celebre Due fantagenitori.

Sebbene la serie non sia stata annunciata ufficialmente, l'articolo afferma che la sua esistenza è stata scoperta grazie a un video trapelato in rete. La notizia fa seguito alla dichiarazione del doppiatore originale, Daran Norris, che nel luglio del 2023 aveva detto di essere al lavoro su un nuovo progetto per il franchise, anche se all'epoca non aveva fornito ulteriori dettagli.

Intitolata The Fairly OddParents: A New Wish, la serie sequel dovrebbe introdurre come nuova protagonista una bambina di 10 anni di nome Hazel Wells, nel ruolo che Timmy Turner aveva nella serie originale.

Nonostante il cambio di protagonisti, tuttavia, pare che Norris e Susanne Blakeslee riprenderanno i loro ruoli di Cosmo e Wanda della serie originale, in quanto i personaggi "usciranno dalla pensione per esaudire i desideri di Hazel". Ashleigh Crystal Hairston darà la voce a Hazel, che "si è recentemente trasferita in città perché suo padre ha ottenuto un nuovo lavoro e ora è senza suo fratello, andato al college".

Dove guardare Due fantagenitori

Due fantagenitori, creata da Butch Hartman, è andata in onda dal 2001 al 2006, anche se poi è stata ripresa nel 2008 continuando ad andare in onda fino al 2018. La serie ha avuto un reboot a tecnica mista (animazione e live-action) presso Paramount+, intitolato The Fairly OddParents: Fairly Odder. Sebbene la nuova serie abbia vinto un Kids' Choice Award nel 2023, è stata rimossa da Paramount+ nello stesso anno.

Tutte le stagioni di Due fantagenitori sono disponibili su Paramount+ mentre su Netflix è disponibile solamente la prima stagione.