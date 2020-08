I drive-in sulle barche in arrivo anche negli USA

Dopo l'esperienza in Italia, il cinema Drive-in si fa in barca anche nelle principali città degli Stati Uniti, dove arriverà molto presto.

"Siamo sulla stessa barca", avrà adesso un significato tutto nuovo: anche negli USA il cinema prenderà il largo e presto in alcune delle principali città degli Stati Uniti si passerà ai drive-in su barca Infatti, al posto delle auto, verranno utilizzate alcune barche per assistere agli spettacoli.

Il Drive-in è ritornato di moda durante la pandemia. Grazie alle auto, le persone sono potute andare al cinema, sedendosi in totale sicurezza e il distanziamento sociale era garantito anche nell'eventualità in cui si fossero formati grandi raduni.

Parigi è stata la prima ad aver scelto di realizzare alcuni Drive-in con le barche in città, poi ci abbiamo pensato anche noi in Italia, con i Barch-in a Venezia, dove abbiamo potuto sfruttare un panorama d'eccezione. Ora l'idea dei drive-in sulle barche approda anche egli USA.

L'Hidden App sta portando la sua versione del Barch-in, la Floating Boat Cinema, in luoghi come Cincinnati, Columbus, Philadelphia, Cleveland e Austin. Il format è sempre lo stesso: verranno riprodotte su uno schermo le proiezioni delle pellicole, mentre le persone potranno assistere allo spettacolo dalle barche o anche dalla riva, se riescono ad avvicinarsi abbastanza.

Su Facebook, Hidden San Francisco ha scritto: "Un'esperienza cinematografica diversa dalle altre! Goditi i tuoi film preferiti sul grande schermo (mentre ti allontani dai social) con Floating Boat Cinema. Disponibile solo per una settimana, sii il primo a sapere la prevendita dei biglietti."

La società ha parlato dei loro sforzi per portare la versione del Drive-in in barca in un gruppo selezionato di città:

"Questo cinema unico arriverà a San Francisco il 2 settembre per una sola settimana! Il cinema sarà composto da 12 a 24 mini barche, con una capienza massima di 8 persone per barca. I biglietti richiederanno l'acquisto dell'intera barca, in modo tale da assicurarti che i gruppi siano seduti solo con amici e familiari e per consentire la distanza sociale sulle barche!"

"I film saranno un mix di vecchi successi e nuove uscite" - fanno sapere per quanto riguarda gli States - "ma i titoli saranno annunciati quando i biglietti saranno in vendita! Ci saranno popcorn gratuiti per tutti i partecipanti e altri snack e bevande per i film saranno disponibili per l'acquisto, prima di salpare."