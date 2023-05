Drive Angry stasera su Canale 20 Mediaset: trama e cast del film con Nicolas Cage

Drive Angry è il film che stasera, 28 maggio, Canale 20 Mediaset manda in onda in prima serata, a partire dalle 21:05. La pellicola, prodotta dagli Stati Uniti d'America, è diretta da Patrick Lussier. Il regista ha firmato la sceneggiatura insieme a Todd Farmer. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Nicolas Cage in Drive Angry

Drive Angry: Trama

Un criminale in fuga, John Milton, ha abbandonato sua figlia quando era appena adolescente. Ora però è disposto a muovere terra e cielo pur di salvare la nipote neonata da una setta satanica assetata di sangue e pronta a sacrificare la bimba alla prossima luna piena.Con soli tre giorni di tempo per trovarli, Milton si affida a Piper, un'affascinante cameriera con una Dodge Charger turbo anno '69 e un cattivissimo gancio destro per rintracciare il brutale assassino messianico Jonah King e i suoi adepti adoratori di satana.

Amber Heard in un'immagine di Drive Angry

Mentre l'orologio ticchetta, Milton e Piper si lasciano alle spalle una scia di sangue dal Colorado alla Louisiana, eludendo i feroci assassini della setta, poliziotti furiosi e un misterioso mortale personaggio noto come Il Contabile. Nutrito da una rabbia sovraumana, Milton deve affrontare King e il suo esercito di seguaci in un ultimo tentativo di redenzione.

William Fichtner, agente FBI in Drive Angry

Drive Angry: Curiosità

Drive Angry è arrivato per la prima volta nelle sale italiane l'08 Aprile 2011 grazie a Warner Bros. Le riprese del film si sono svolte dall'1 Marzo 2010 al 15 Maggio 2010 negli Stati Uniti.

Il film è stato proiettato in anteprima il 23 luglio 2010 al San Diego Comic-Con International.

Il nome del personaggio interpretato da Nicolas Cage è un omaggio allo scrittore John Milton. La scelta è legata alla sua opera Paradise Lost, che racconta l'epica espulsione di Satana dal Paradiso e descrive la creazione dell'Inferno, e richiama la setta satanica cui il protagonista dà la caccia nel film di Patrick Lussier.

Drive Angry è stato girato interamente in 3D, utilizzando telecamere stereoscopiche duali. È stato uno dei primi film a sfruttare appieno il formato 3D dopo il successo di Avatar nel 2009.

David Morse con Nicolas Cage in Drive Angry 3D

Il regista Patrick Lussier ha affermato che il film si ispira ai classici film di azione degli anni '70, come Ispettore Callaghan e Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!.

Critica: Drive Angry 3D è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 47% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 44 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.4 su 10

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Drive Angry

Un elegante Billy Burke per Drive Angry 3D

Drive Angry: Interpreti e personaggi