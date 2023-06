Drew Barrymore: 'Steven Spielberg è stata l'unica figura paterna nella mia vita'

Drew Barrymore ha svelato che Steven Spielberg ha rappresentato nella sua vita una figura paterna, in grado di starle accanto e sostenerla più del padre biologico.

Un nuovo articolo pubblicato su Vulture riporta infatti le dichiarazioni dell'attrice e del regista, che l'ha conosciuta quando aveva solo 7 anni.

I ricordi dell'attrice

Drew Barrymore in una scena di E.T.

Parlando di Steven Spielberg, Drew Barrymore ha dichiarato: "Lui è l'unica persona nella mia vita, fino a questo momento, che è stata una figura paterna".

L'attrice ha ricordato come sul set di E.T. L'Extraterrestre abbia fatto di tutto per non rovinarle la magia legata all'alieno, cercando di farle credere che fosse vero, al punto da inventare una scusa nel momento in cui la bambina ha notato l'uomo che lo faceva muovere: "Ho semplicemente detto: 'Va bene, E.T. è così speciale che ha otto assistenti. Io sono il regista. Ne ho solo uno'". Spielberg ha girato l'intero film in ordine cronologico e faceva muovere la creatuea anche durante le sue pause pranzo, facendo credere a Drew che interagisse con lei. Drew, durante la realizzazione del film, aveva chiesto se Steven poteva essere suo padre e, quando ha ricevuto una risposta negativa, ha chiesto se poteva assumere il ruolo di padrino, riuscendo così a convincerlo.

Il filmmaker si è quindi occupato di lei, ospitandola nella sua casa nei weekend, regalandole un gatto che Barrymore ha chimato Gertie, accompagnandola a Disneyland e in altre gite, come quelle presso la Knott's Berry Farm. Quando un giorno si è presentata con del rossetto sulle labbra, Spielberg le ha detto di ripulirsi il viso. Il filmmaker, secondo quanto riportato dalla rivista, aveva spiegato: "Rimaneva sveglia troppo tardi, andava in posti di cui non avrebbe nemmeno dovuto sentir parlare, e stava vivendo una vita, alla sua età, che penso l'abbia derubata della sua infanzia. Tuttavia mi sentivo davvero impotente perché non ero suo padre. Potevo solo essere un consigliere per lei".

Il padre di Drew, John, era un alcolizzato, e la complicata situazione della sua famiglia ha portato la ragazzina a usare marijuana quando aveva solo 10 anni e a sniffare cocaina a 12.