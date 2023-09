Drew Barrymore, critiche per il ritorno del suo talk show durante lo sciopero: 'Grossolana e deludente'

Nuova bufera mediatica per Drew Barrymore. La nota attrice è stata pesantemente criticata sui social per aver pubblicizzato il ritorno del suo talk show, The Drew Barrymore Show, nonostante i suoi colleghi siano nel bel mezzo di uno sciopero che potrebbe portarsi ancora a lungo. Sebbene Drew Barrymore non stia violando le regole della SAG-AFTRA in quanto lo show è da lei condotto, appare improbabile il fatto che possa utilizzare l'aiuto di scrittori della WGA.

Ciò significa che per realizzare il suo show dovrà contare su scrittori che non appartengono alla WGA, scrittori che decidono di violarne i patti o su nessuno di questi. "Drew Barrymore è sempre stata una persona che ha riconosciuto il suo privilegio e ha puntato a evolversi, quindi spero che riconsideri questa decisione affrettata di pagare la sua troupe perché indebolisce entrambi i sindacati" ha scritto su Twitter Gennefer Gross.

"Tutto questo è incredibilmente deludente. Lo show di Drew Barrymore impiega scrittori della WGA che sono attualmente in sciopero. Sta scegliendo di tornare in onda senza di loro e di costringere i suoi ospiti ad attraversare un picchetto. Drew: questo danneggia i tuoi autori e tutti i lavoratori del sindacato. Ti prego di ripensarci" ha scritto invece Adam Conover.

Drew Barrymore: lo stalker che l'aveva spaventata a New York è stato arrestato

Drew Barrymore e la magica esperienza con Steven Spielberg

Parlando di Steven Spielberg, Drew Barrymore ha dichiarato: "Lui è l'unica persona nella mia vita, fino a questo momento, che è stata una figura paterna".

L'attrice ha ricordato come sul set di E.T. L'Extraterrestre abbia fatto di tutto per non rovinarle la magia legata all'alieno, cercando di farle credere che fosse vero, al punto da inventare una scusa nel momento in cui la bambina ha notato l'uomo che lo faceva muovere.