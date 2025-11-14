Eddie Murphy nel documentario Netflix: “Yul Brynner voleva che andassi a letto con sua moglie”

Nel documentario Netflix Being Eddie, la star di Beverly Hills Cop Eddie Murphy ha raccontato parecchi aneddoti sulla propria carriera e in particolare sugli esordi.

L'attore ha svelato diversi dettagli interessanti e alcune assurde situazioni nelle quali si è trovato, soprattutto nei primi anni in cui si è affacciato al mondo della recitazione.

Eddie Murphy e la bizzarra richiesta di Yul Brynner

Nel documentario, Murphy racconta che quando aveva 21 anni, la famosa star russa Yul Brynner cercò di invitarlo a casa sua per quello che Murphy è convinto fosse un incontro sessuale con sua moglie.

"Nessuno si è divertito quanto noi negli anni '80. Nessuno" ha spiegato Murphy "La festa del mio 21° compleanno l'ho fatta allo Studio 54. La star de I dieci comandamenti Yul Brynner era con sua moglie, e mi disse: 'Ti andrebbe di venire nel mio appartamento con me e mia moglie a divertirti?'".

Primissimo piano di Eddie Murphy

La star di Una poltrona per due disse di aver declinato educatamente, rispondendo: "No, sono a posto". Tuttavia, oggi Eddie Murphy risponderebbe in maniera diversa: "Quando sono diventato più grande, ho pensato: divertirsi? Sua moglie sorrideva. Ho pensato: 'Voleva che andassi a scoparsi sua moglie?' Pensavo, che diavolo? Quando sono diventato più grande, ci ho ripensato. Ora vorrei esserci andato. La storia sarebbe finita meglio se avessi potuto dire: 'Sì, sono andato da Yul Brynner e mi sono scopato sua moglie. Lui guardava mentre lo facevo. Diceva: 'Et cetera, et cetera, et cetera'" in riferimento alla famosa battuta del collega premio Oscar.

Eddie Murphy lontano dalle tentazioni

Negli anni '80 circolava parecchia droga anche a Hollywood ma Eddie Murphy ha raccontato di essersi sempre tenuto alla larga dalle sostanze: "Non ero mai curioso. Non faceva per me".

In seguito, Eddie Murphy ha raccontato un aneddoto che coinvolge altri due grandi geni della comicità: "Quando avevo 19 anni, nel mio primo anno al Saturday Night Live, sono andato in un blues bar con John Belushi e Robin Williams. Hanno tirato fuori della coca sul tavolo. Ero lì con due eroi. Non ero nemmeno curioso. Non faceva per me" ha ripetuto.