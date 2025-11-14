Eddie Murphy nel documentario Netflix: “Yul Brynner voleva che andassi a letto con sua moglie”

La star protagonista del documentario Netflix ha ricordato un bizzarro aneddoto del passato che riguarda il famoso attore russo.

Eddie Murphy in una scena di Beverly Hills Cop
NOTIZIA di 14/11/2025

Nel documentario Netflix Being Eddie, la star di Beverly Hills Cop Eddie Murphy ha raccontato parecchi aneddoti sulla propria carriera e in particolare sugli esordi.

L'attore ha svelato diversi dettagli interessanti e alcune assurde situazioni nelle quali si è trovato, soprattutto nei primi anni in cui si è affacciato al mondo della recitazione.

Eddie Murphy e la bizzarra richiesta di Yul Brynner

Nel documentario, Murphy racconta che quando aveva 21 anni, la famosa star russa Yul Brynner cercò di invitarlo a casa sua per quello che Murphy è convinto fosse un incontro sessuale con sua moglie.

"Nessuno si è divertito quanto noi negli anni '80. Nessuno" ha spiegato Murphy "La festa del mio 21° compleanno l'ho fatta allo Studio 54. La star de I dieci comandamenti Yul Brynner era con sua moglie, e mi disse: 'Ti andrebbe di venire nel mio appartamento con me e mia moglie a divertirti?'".

Eddie Murphy in una scena di Dreamgirls
Primissimo piano di Eddie Murphy

La star di Una poltrona per due disse di aver declinato educatamente, rispondendo: "No, sono a posto". Tuttavia, oggi Eddie Murphy risponderebbe in maniera diversa: "Quando sono diventato più grande, ho pensato: divertirsi? Sua moglie sorrideva. Ho pensato: 'Voleva che andassi a scoparsi sua moglie?' Pensavo, che diavolo? Quando sono diventato più grande, ci ho ripensato. Ora vorrei esserci andato. La storia sarebbe finita meglio se avessi potuto dire: 'Sì, sono andato da Yul Brynner e mi sono scopato sua moglie. Lui guardava mentre lo facevo. Diceva: 'Et cetera, et cetera, et cetera'" in riferimento alla famosa battuta del collega premio Oscar.

Eddie Murphy lontano dalle tentazioni

Negli anni '80 circolava parecchia droga anche a Hollywood ma Eddie Murphy ha raccontato di essersi sempre tenuto alla larga dalle sostanze: "Non ero mai curioso. Non faceva per me".

Beverly Hills Cop 5, Eddie Murphy conferma lo sviluppo del sequel: "Abbiamo già qualche idea in mente" Beverly Hills Cop 5, Eddie Murphy conferma lo sviluppo del sequel: 'Abbiamo già qualche idea in mente'

In seguito, Eddie Murphy ha raccontato un aneddoto che coinvolge altri due grandi geni della comicità: "Quando avevo 19 anni, nel mio primo anno al Saturday Night Live, sono andato in un blues bar con John Belushi e Robin Williams. Hanno tirato fuori della coca sul tavolo. Ero lì con due eroi. Non ero nemmeno curioso. Non faceva per me" ha ripetuto.