Drake Bell respinge le accuse di abusi della ex fidanzata: "Vuole solo i miei soldi"

Melissa Lingafelt, l'ex fidanzata di Drake Bell, lo accusa pubblicamente su TikTok di aver abusato di lei. Ma lui respinge le accuse e sostiene invece che lei voglia solo i suoi soldi e l'attenzione dei media.

Proprio come i recenti aggiornamenti sul caso di Johnny Depp e Amber Heard hanno dimostrato un possibile ribaltamento dei ruoli, anche per Drake Bell e Melissa Lingafelt potrebbe non essere tutto come sembra.

TW: Abuse



Long story short. Drake Bell is absolutely cancelled. pic.twitter.com/1aW8UR0JA9 — victoria 📸 (@lostbeforefate) August 13, 2020

Melissa Lingafelt, che usa il nome d'arte Jimi Ono sul suo account TikTok, avrebbe pubblicato sul social cinese un video in cui dichiara che il suo ex fidanzato Drake Bell, l'attore di Drake & Josh, abusava di lei verbalmente e fisicamente, quando si frequentavano e vivevano insieme più di dieci anni fa. Ma Bell ha negato queste pesanti accuse.

Un rappresentante di Bell ha rilasciato la seguente dichiarazione a Variety, dicendo che non ha mai abusato di Lingafelt e che sta rivedendo le sue opzioni legali: "Non ho mai abusato della mia ex ragazza o fatto tante delle altre cose che Melissa ha falsamente affermato nel suo video di TikTok" - ha commentato Bell - "Quando la nostra relazione è finita, più di dieci anni fa, purtroppo entrambi ci siamo insultati, come spesso accade quando le coppie si lasciano. Ma questo è tutto. Però l'anno scorso è capitato che Melissa si sentisse ancora così vicina a me, da sentirsi a suo agio nel chiedermi di fornirle sostegno finanziario, a causa di un periodo difficile (cosa che, tra l'altro, ho fatto). Non so se il comportamento di oggi sia una sorta di maldestra ricerca di più soldi o attenzione. Ma non posso e non permetterò che queste accuse offensive e diffamatorie rimangano incontrastate".

Nel suo video mercoledì, Lingafelt ha detto: "In primo luogo, vorrei iniziare dicendo che non mi interessa davvero se qualcuno mi crede, perché questa è la mia storia, la mia vita e il mio passato. È stato solo di recente che mi sono resa conto che gli abusi sono qualcosa che tutte le donne devono affrontare. Quando ho iniziato a uscire con Drake, avevo 16 anni. Mi sono trasferita da lui, studiando a casa. Non era ancora trascorso un anno da che stavamo insieme, che ha iniziato ad abusare di me verbalmente. E quando dico abuso verbale, immagina il peggior tipo di abuso verbale che potresti mai immaginare. Quello è ciò che ho ottenuto. Poi si è trasformato in abuso fisico: colpi, spinte, tutto. Alla fine, mi ha spinta giù per le scale della nostra casa a Los Feliz. La mia faccia ha colpito ogni scalino mentre cadevo. Ho delle foto di questo fatto."

Nel video, Lingafelt ha condiviso diverse foto di Drake Bell insieme a lei, nei momenti dentro casa e non. Alla fine, ha anche accennato al fatto che: "Non voglio addentrarmi nei dettagli, perché ai tempi ero minorenne. Voglio dire, lo farò, ma ho paura."