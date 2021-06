Drake Bell di Drake & Josh arrestato con l’accusa di condotta pericolosa verso i minori

Drake Bell, la star di Drake & Josh, il popolare show di Nickelodeon per adolescenti, è stato arrestato e rilasciato su cauzione per condotta pericolosa verso i minori. Le accuse sono state mosse da una fan canadese e risalgono al 2017, quando lei aveva 15 anni.

Drake Bell e Sara Paxton in una scena del film Superhero Movie

Drake Bell è stato uno dei protagonisti principali di Drake & Josh, la sit com che raccontava la vita di due fratellastri costretti a convivere sotto lo stesso tetto quando i genitori si sposano. Drake & Josh, trasmessa sul canale Nickelodeon, è andata in onda dal gennaio 2004 al settembre 2017, ma è stata trasmessa con grande successo anche in Italia dal 2005 al 2009.

Drake Bell è stato coinvolto in questi giorni in un brutto affare che coinvolge la condotta pericolosa verso i minori e la diffusione di materiale non adatto ai minori. I fatti risalgono al 2017 e si sarebbero verificati durante un concerto di Bell in Ohio, quando la sua accusatrice aveva 15 anni.

Jared "Drake" Bell, 34 anni, giovedì scorso si è presentato in un'aula del tribunale di Cleveland dove gli sono state mosse le due accuse: diffusione di materiale dannoso ai minori e condotta pericolosa, sempre contro i minori. Bell si è dichiarato non colpevole e ha pagato una cauzione di 2.500 dollari. Secondo quanto riportato dai media americani dovrebbe comparire davanti al giudice il prossimo 23 giugno.

Tyler Sinclair, portavoce di Michael O'Malley, procuratore della contea di Cuyahoga, ha affermato che la ragazza ha presentato una denuncia alla polizia canadese nell'ottobre del 2018. Le autorità canadesi hanno contattato i lori colleghi di Cleveland che hanno avviato un'indagine. Il portavoce ha rivelato che Bell e la ragazza avevano "sviluppato una relazione" online diversi anni prima del concerto e che "il cantante le ha inviato messaggi inappropriati sui social media".

Ian Friedman, avvocato di Drake Bell, ha detto "tutti i fatti saranno rivelati in un'aula di tribunale", rifiutandosi di commentare ulteriormente le accuse contro il suo assistito.

Lo scorso anno Drake Bell è stato accusato di abusi verbali e fisici dalla sua ex fidanzata Melissa Lingafelt. La donna in in video su TikTok aveva detto di aver subito: "il peggior tipo di abuso verbale che potresti mai immaginare. Poi si è trasformato in abuso fisico: colpi, spinte, tutto. Alla fine, mi ha spinta giù per le scale della nostra casa a Los Feliz". "Vuole solo i miei soldi", aveva replicato Drake Bell respingendo le accuse di Melissa.