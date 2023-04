Dragonero. I Paladini: il trailer ufficiale della serie Raiplay, in arrivo il 7 aprile

RaiPlay ha appena diffuso il trailer ufficiale di Dragonero. I Paladini, la prima serie italiana di animazione fantasy, coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, PowerKids e NexusTV. Tratta dal fumetto fantasy di Luca Enoch e Stefano Vietti e presentata in anteprima all'ultimo Lucca Comics&Games, la serie arriverà con tutti i suoi 26 episodi in anteprima il 7 aprile in Box Set su RaiPlay e a partire dal 18 aprile su Rai Gulp con appuntamenti giornalieri.

Inoltre, sui social Bonelli e sui social Rai saranno disponibili trailer, clip esclusive, materiali di backstage e countdown che accompagneranno i fan della saga in attesa dell'uscita della serie, i cui primi quattro episodi sono già disponibili su RaiPlay. Protagonisti di dello show sono tre adolescenti dell'Erondár, una terra fantastica pervasa di magia: Ian, dallo spirito libero e dall'indole coraggiosa, sua sorella Myrva, geniale costruttrice di congegni meccanici, e l'inseparabile amico Gmor, un orco di grande forza e animo generoso.

I tre amici dividono le loro giornate tra studio, divertimento e qualche lavoro nella fattoria dove vivono Ian e Myrva, finché non entrano in contatto mentale con un grande drago, Draiken, che chiede loro aiuto per affrontare una terribile minaccia che potrebbe permettere a orde di demoni di sciamare nel mondo dei nostri eroi.

Prodotta da Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, PowerKids e NexusTV, la serie animata di Dragonero è composta da 26 episodi diretti da Enrico Paolantonio e sceneggiati da Giovanni Masi, Federico Rossi Edrighi e Mauro Uzzeo, su soggetti degli stessi Enoch e Vietti.