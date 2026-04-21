Dragon Trainer 2: un membro della troupe ha subito un grave incidente durante le riprese

Durante la produzione di Dragon Trainer 2, il sequel del film live-action ispirato ai lungometraggi animati, un membro della troupe ha subito un grave incidente.

Le riprese della seconda avventura di Hiccup e del suo simpatico amico Sdentato sono attualmente in corso nel Regno Unito, dove stanno venendo realizzati i ciak previsti.

L'incidente sul set di Dragon Trainer 2

Secondo le fonti di Variety, una persona che faceva parte del team dei tecnici impegnati negli effetti speciali, ha subito l'amputazione di alcune dita di una mano durante un incidente che ha coinvolto una sega negli spazi di Sky Studios Elstree. Nonostante un intervento chirurgico non è stato possibile riattaccare le dita.

Dragon Trainer: Mason Thames in volo con Sdentato

Per ora i portavoce di Universal non hanno rilasciato dichiarazioni riguardanti quanto accaduto durante la lavorazione di Dragon Trainer 2.

Alcuni mesi fa, nel Regno Unito, alcuni sindacati attivi nel mondo del cinema e della televisione avevano condiviso la preoccupazione riguardante il mancato rispetto delle norme di sicurezza sui set, sostenendo che le loro ricerche avevano evidenziato che molti lavoratori facevano straordinari o erano impegnati per troppe ore senza rispettare il periodo di riposo previsto dai contratti. La situazione, come avevano ribadito, potrebbe portare ad aumentare i rischi di incidenti e ad avere un impatto negativo sulla qualità del lavoro.

Chi è al lavoro sul sequel

Dragon Trainer 2 è diretto da Dean Deblois e nel cast ci sono ancora Mason Thames, Nico Parker, Gabriel Howell, Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Nick Frost e Gerard Butler.

Tra gli interpreti ci sono poi Cate Blanchett nella parte di Valka, Ólafur Darri Ólafsson e Phil Dunster.

Il sequel del film live-action, di cui potete leggere la nostra recensione, dovrebbe arrivare nelle sale americane l'11 giugno 2027.