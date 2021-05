Dragon Ball Super, Akira Toriyama sul nuovo film: "Arriverà un personaggio inatteso"

C'è ancora Akira Toriyama al lavoro sul nuovo film di Dragon Ball Super, che arriverà nei cinema giapponesi nel 2022, e sarà il secondo lungometraggio ispirato alla serie anime.

La notizia, che doveva essere il grande annuncio del Goku Day, era in realtà trapelata in rete nei giorni scorsi e ad avvalorare l'ipotesi di un nuovo film era stato proprio il leak di una dichiarazione del creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama: "È in arrivo un film completamente nuovo dopo Dragon Ball Super: Broly! Proprio come con il precedente, sto lavorando alla storia e ai dialoghi di un altro fantastico progetto. Non posso ancora dire molto sulla trama ma tenetevi pronti per scontri esaltanti in cui vedremo l'arrivo di un personaggio inatteso. In termini visivi, esploreremo un territorio fin qui sconosciuto per regalare agli spettatori un'esperienza incredibile, e spero che tutti voi siate impazienti per l'arrivo di questo nuovo film!".

Il nuovo progetto arriverà a 4 anni di distanza da quel Dragon Ball Super: Broly - Il Film che, nel 2018, si era rivelato un successo incredibile al botteghino, diventando, con i suoi 123 milioni di dollari guadagnati globalmente, l'undicesimo film più "ricco" di sempre nella storia degli anime (quarto nella classifica giapponese).