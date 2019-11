Dragon Ball: Ludi Lin sarà Goku in un live action, ma il progetto scatena le proteste dei fan

Dragon Ball potrebbe ritornare con un live-action targato Disney che potrebbe vedere l'attore di Aquaman Ludi Lin nel ruolo di Goku, ma l'annuncio del nuovo progetto è stato accolto dai fan con ironia e proteste.

Ludi Lin, 32 anni, è molto richiesto sin dalla sua interpretazione di Zack, il Black Ranger nel film sui Power Rangers del 2017, e sembra che anche la Disney lo abbia adocchiato per il nuovo progetto live action su Dragon Ball. Ludi Lin, in questo periodo, sta girando il prossimo Mortal Kombat, in cui interpreta Liu Kang, un altro franchise che, come Dragon Ball, ha il potenziale per lasciare un segno.

Dragon Ball Super: Broly, la recensione - Un'onda energetica di nostalgia (e non solo)

Dopo il flop di Dragonball Evolution, però, i fan di Dragon Ball sarebbero molto più interessati a un nuovo anime che a una versione live action incapace di soddisfare il loro desiderio. I flop di adattamenti come Ghost in the Shell e Death Note rappresentano un monito per chi si azzarda ad addentrarsi nel ginepraio degli adattamenti live action di anime e manga così popolari.

Così, di fronte alla notizia di un nuovo live action Disney dedicato a Dragon Ball, la protesta dei fan si è riversata sui social.

Here comes another bad Dragon Ball Evolution pic.twitter.com/ibtcYd2VAi — Trunks (Future) (@TitanCrab117) November 14, 2019

