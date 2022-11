Drag Race Italia2: anticipazione del 10 novembre: Alessandra Celentano ospite della quarta puntata

Oggi, giovedì 10 novembre, è disponibile su discovery+ la quarta puntata di Drag Race Italia 2 con ospite Alessandra Celentano. Questa settimana le concorrenti saranno giudicate dalla severissima insegnate di danza di Amici che sarà inflessibile: 'Il mondo delle Drag sa'.

La quarta puntata sarà disponibile da giovedì 10 novembre, in esclusiva per l'Italia solo su discovery+. Accanto alla drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e il conduttore tv e scrittore Tommaso Zorzi, per la quarta puntata il bancone della giuria farà spazio anche ad un ospite d'eccezione: l'insegnante e coreografa Alessandra Celentano. Intanto prosegue la gara tra le partecipanti Aura Eternal, La Diamond, Gioffrè, Nehellenia, Panthera Virus, La Petite Noire e Skandalove rimaste in sette dopo l'eliminazione di Obama che nella terza puntata ha dovuto abbandonare il main stage, vedendo così infrangersi il sogno di vincere il titolo di "Italia's Next Drag Superstar".

Dopo una terza puntata a dir poco adrenalinica, le drag queen si sfideranno in una mini challenge nella quale le concorrenti dovranno rispondere alle domande di un quiz che verterà sulla conoscenza dei segni zodiacali, ma dovranno farlo su una particolare ruota... dove a girare saranno proprio loro!

Ma i colpi di scena non finiscono qui perché le nostre protagoniste nella Maxi-Challenge dovranno invece trasformarsi in cartomanti professioniste "leggendo" tarocchi ispirati a DragRace ad una serie di clienti molto note... le concorrenti della prima stagione!

Drag Race Italy è un format di proprietà di World of Wonder distribuito da Passion Distribution, prodotto da Ballandi e disponibile in esclusiva per l'Italia solo su discovery+ dal 20 ottobre. A seguire After the Race. L'hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

Drag Race Italy è prodotto per Warner Bros Discovery da Ballandi. Produttori esecutivi Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles. L'accordo per Drag Race Italia è stato intermediato da Passion Distribution.