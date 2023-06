Drag Race Italia 3, Paola Iezzi e Paolo Camilli affiancano Priscilla e Chiara Francini

Paramount+ ha ufficializzato il nuovo panel di giudici di Drag Race Italia. Il programma, cancellato da Discovery, è stato acquistato dalla piattaforma streaming statunitense. Priscilla sarà ancora alla guida del programma, ma non ci sono ancora informazioni sulla data di inizio del reality.

La terza edizione di Drag Race Italia oltre a Priscilla vede la conferma anche di Chiara Francini, esce dal programma Tommaso Zorzi che, stando ai rumors, è rimasto legato al gruppo Discovery e potrebbe ritagliarsi un ruolo nel nuovo programma di Fabio Fazio.

I giudici della nuova edizione saranno quattro, uno in più rispetto al passato. La cantante Paola Iezzi e l'attore Paolo Camilli sono i volti nuovi del programma, anche se Camilli aveva già partecipato, come ospite, ad una puntata di Drag Race 2.

"Siamo felicissimi di produrre una nuova stagione di Drag Race Italia con Paramount+ e World of Wonder", ha dichiarato Mario Paloschi, CEO di Ballandi "e siamo orgogliosi della nuova giuria che le darà vita, facendola davvero brillare. Infine, vogliamo ringraziare Tommaso Zorzi per aver fatto parte dello show, valorizzandolo con stile e passione."

RuPaul's Drag Race, il reality show più popolare della storia con 27 Emmy Awards, è prodotto da MTV Entertainment Studios e dalla media company World of Wonder, vincitrice di un Emmy Award.