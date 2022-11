Drag Race Italia 2, anticipazioni dell'1 dicembre: Michela Giraud è l'ospite della semifinale

Da oggi, giovedì 1 dicembre 2022, è disponibile su discovery+ la semifinale di Drag Race Italia 2. Ospiti del talent show saranno Michela Giraud e Supremme De Luxe. Dopo l'eliminazione di Gioffre' nella sesta puntata, la gara si fa sempre più' serrata per le nostre Drag Queen che sono ad un passo dalla finale.

La semifinale di Drag Race Italia sarà disponibile da giovedì 1 dicembre, in esclusiva per l'Italia solo su discovery+. Accanto alla drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e il conduttore TV e scrittore Tommaso Zorzi, per la settima puntata si uniscono alla giuria due ospiti d'eccezione: la comica Michela Giraud e, direttamente dalla Spagna, Supremme De Luxe, conduttrice della versione spagnola del programma, in quello che sarà il primo storico gemellaggio tra edizioni di paesi diversi. Dopo l'eliminazione di Gioffrè prosegue la gara tra le partecipanti Aura Eternal, La Diamond, Nehellenia, La Petite Noire e Skandalove. Arriva il momento della semifinale e le cinque drag queen ancora in gara affronteranno una prova di trucco molto particolare: dovranno far ruotare un hula hoop senza farlo cadere e, contemporaneamente, truccarsi senza specchi a supporto.

Chi riuscirà a realizzare il proprio make-up nel modo migliore nonostante le mille difficoltà? Per la Maxi-Challenge dovranno invece dare sfogo a tutta la loro comicità e irriverenza, dando vita al primo Roast di Drag Race Italia con un pubblico d'eccezione... Vittime designate del roast, Tommaso, Chiara e Priscilla: chi sarà la semifinalista più cattiva? Giusto il tempo di riprendere fiato e Aura Eternal, La Diamond, Nehellenia, La Petite Noire e Skandalove si cimenteranno in un viaggio nel tempo, con abiti ispirati alle epoche più diverse, dal big bang ad oggi. Tutto rigorosamente in chiave drag. Chi arriverà in finale?

Drag Race Italia è un format di proprietà di World of Wonder distribuito da Passion Distribution, prodotto da Ballandi e disponibile in esclusiva per l'Italia solo su discovery+ dal 20 ottobre. A seguire After the Race. L'hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

Drag Race Italy è prodotto per Warner Bros Discovery da Ballandi. Produttori esecutivi Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles. L'accordo per Drag Race Italia è stato intermediato da Passion Distribution.