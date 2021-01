Dr. Dre ricoverato per un aneurisma cerebrale, ma sta già meglio: il post su Instagram

Dr. Dre è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per vie di un aneurisma cerebrale, ma sembra essere già in procinto d tornare a casa: ecco cosa ha scritto su Instagram.

Il cantante e produttore americano Dr. Dre se l'è vista brutta nelle scorse ore. Verso le 6 di pomeriggio di ieri (ora americana) è stato infatti portato in ospedale a Los Angeles per sospetto aneurisma cerebrale, ma pare che tutto sia andato per il meglio, dato che è già sulla via casa, e su Instagram possiamo trovare gli ultimi aggiornamenti scritti da lui stesso.

Come riportato anche da Deadline, infatti, la leggenda dell'hip hop è stato ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center a seguito di quello che si sospettava (e sembra poi essere stato confermato) un aneurisma, ma già qualche ora fa sono arrivati i primi aggiornamenti dallo stesso produttore.

"Grazie alla mia famiglia, i miei amici e i miei fan per il loro interessamento e i messaggi di pronta guarigione" si legge nel post di Instagram "Sto alla grande, e sto ricevendo ottime cure da parte del mio team medico. Sarò presto di ritorno a casa dall'ospedale. Un ringraziamento speciale ai professionisti del campo medico qui al Cedars Hospital".

Sul fronte cinematografico Dr. Dre è stato produttore e interprete di Straight Outta Compton, candidato agli Oscar 2016 per la miglior sceneggiatura originale. Il film ha ispirato anche l'album Compton, uscito nel 2015.