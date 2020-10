DPCM: Cinema e teatri chiusi fino al 24 novembre: è ufficiale

Nel nuovo DPCM è stata ufficializzata un'ulteriore chiusura per cinema e teatri fino al 24 novembre: e intanto in rete parte l'appello #nonchiudeteicinema.

È stato firmato il nuovo DPCM per combattere la seconda ondata di Coronavirus, e le ultime misure prevedono anche la chiusura di cinema e teatri aperti al pubblico, almeno fino al 24 novembre.

È stato condiviso anche da La Repubblica, il testo del nuovo DPCM firmato dal Premier Conte, che con dispiacere di molti, e in particolare degli esercenti, ha stabilito una sorta di semi-lockdown per contrastare l'aumento di contagi dovuti al COVID-19.

Per quanto riguarda il settore di nostro interesse, nel documento - il quale, ricordiamo, riporta i provvedimenti applicati da domani sino a fine novembre -, viene infatti specificatamente dichiarato che "Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto".

E dire che già dalle scorse ore, prima che venisse diffusa la bozza, il web si era già mobilitato per cercare di evitare che si arrivasse proprio questo tipo di provvedimento. #nonchiudeteicinema, è stato l'appello del settore e degli appassionati, come è possibile vedere anche nei molteplici tweet dedicati.

NON CHIUDETE I CINEMA !!! Sono i posti più sicuri #NonChiudeteICinema https://t.co/u2SufqlEBG — Ezio Greggio (@EzioGreggio) October 25, 2020

Ma poi che cosa li chiudono a fare se gli autobus sono pieni? È una cosa senza senso veramente insopportabile. Io mi vergogno solo a scriverla — Laura Pausini (@LauraPausini) October 24, 2020

Leggo che vogliono richiudere cinema e teatri. Ma lo sanno che i cinema sono praticamente vuoti? Hanno perso l’80 - 90% rispetto a un anno fa e durante il primo lockdown furono, insieme ai teatri, i primi a chiudere, prima di tutti. Mi concentrerei su altro... no? — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) October 24, 2020

#NonChiudeteICinema



Hanno riaperto per ultimi rispettando le norme anti COVID, non si sono mai ripresi, non hanno avuto entrate a causa della mancanza di materiale internazionale da proiettare, non sono veicolo di infezione e non sono dei lazzaretti per appestati https://t.co/naqX9mnzzO — Angelica Arfini (@_angiearfy) October 24, 2020

perché distruggere l’industria cinematografica in questo modo, quando sta già passando ormai mesi di disperazione nel tentativo di restare a galla? negli ultimi mesi non ci sono stati casi nei cinema, e dunque PERCHÉ chiuderli uccidendo così il cinema? #NonChiudeteICinema — ✨ (@watsonshug) October 25, 2020

I cinema sono forse gli ambienti in cui le normative sono più rispettate in assoluto con distanziamento e mascherine, non affossate un settore che già è in difficoltà per il primo lockdown e per le scarse produzione cinematografiche di questi mesi#NonChiudeteICinema — Linda🍁 (@lindaepinta_) October 25, 2020

Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni. Dopo l'ufficializzazione del nuovo DPCM, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fissato una nuova conferenza stampa in diretta prevista per le 13.30.