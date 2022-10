Douglas Kirkland, il fotografo delle dive di Hollywood, morto a 88 anni

Douglas Kirkland, fotografo delle celebrità di Hollywood autore di splendidi ritratti a Marilyn Monroe, è morto il 2 ottobre 2022 all'età di 88 anni nella sua casa di Los Angeles.

I suoi ritratti di Marilyn Monroe del 1961 che mostravano la superstar sdraiata su un letto circondata da lenzuola di raso bianco hanno fatto la storia.

Oltre ai suoi ritratti di personaggi famosi di Hollywood, Douglas Kirkland è stato fotografo di scena per film come Butch Cassidy, 2001: Odissea nello spazio, tutti insieme appassionatamente, La scelta di Sophie, Il grande Gatsby, La mia Africa, Titanic e Moulin Rouge!

Le sue foto sono apparse su centinaia di riviste e tra le celebrità che ha fotografato figurano Brigitte Bardot, Coco Chanel, Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Judy Garland, Elizabeth Taylor, Ann-Margret, Natalie Wood, Catherine Deneuve, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Charlie Chaplin, Peter O'Toole, Paul Newman, Marcello Mastroianni, Michael Caine, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Frank Sinatra, Mick Jagger, Bjork e Michael Jackson.

"Douglas Kirkland ha lasciato un vuoto impossibile da colmare sia nella sua vita personale che professionale, e la sua sconfinata gioia di vivere, calore e passione mancheranno a una lunga vita di amicizie meravigliose e significative", ha affermato Jeff Dunas, direttore del Palm Springs Photo Festival, in un comunicato.

Marilyn Monroe, i migliori film dell'indimenticabile stella di Hollywood

Il lavoro di Kirkland è stato raccolto in 10 monografie e le sue fotografie sono incluse in collezioni tra cui l'Academy of Motion Picture Arts and Science, lo Smithsonian e l'Annenberg Space for Photography di Los Angeles. Tra i riconoscimenti ricevuti dal fotografo ricordiamo il Lifetime Achievement Award dall'American Society of Operating Cameramen e il President's Award dall'American Society of Cinematographers.

Nato a Toronto, Canada, nel 1934, Douglas Kirkland è diventato un fotografo per la rivista Look all'età di 26 anni. Le sue fotografie sono apparse sulla riviste Life, People e Sports Illustrated.