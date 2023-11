Doug Liman sarà il regista del film Il Santo con Regé-Jean Page

La nuova versione del film Il Santo sembra sarà diretta da Doug Liman: il regista è indicato da Deadline come il nuovo responsabile del progetto con star Regé-Jean Page.

L'attore sarà coinvolto anche come produttore, in collaborazione con Lorenzo DiBonaventura e Brad Krevoy.

La nuova versione del personaggio

Per ora non è stato svelato alcun dettaglio relativo alla trama di The Saint, progetto che sarà scritto da Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Il film con Rege-Jean Page si ispirerà in parte ai romanzi degli anni '20 scritti da Leslie Charteris e alla serie degli anni '60 con star Roger Moore.

La storia originale aveva al centro Simon Templar, ovvero Il Santo, un criminale in stile Robin Hood e ladro su commissione che intraprende una missione in giro per il mondo. Le fonti vicine alla produzione sostengono che il lungometraggio sarà un approccio totalmente nuovo al personaggio e al mondo che lo circonda.

Nel 1997 Paramount aveva prodotto un film con protagonista Val Kilmer e ora Doug Liman si occuperà dello sviluppo della prossima versione per il grande schermo.