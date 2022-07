Dostoevskij: la nuova serie targata Sky Studios con Filippo Timi

Dostoevskij sarà una delle nuove in-house production Sky Studios per l'Italia: si tratta della prima serie scritta e diretta da Fabio e Damiano D'Innocenzo con Filippo Timi come protagonista.

Sarà Filippo Timi il protagonista della nuova in-house production Sky Studios per l'Italia: Dostoevskij (working title) è la prima serie TV di Fabio e Damiano D'Innocenzo, due talenti rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni grazie al fulminante esordio con La terra dell'abbastanza e al successo dei loro progetti successivi come Favolacce, Orso d'Argento per Sceneggiatura alla Berlinale, e America Latina.

I fratelli D'Innocenzo, che della serie Sky Original firmeranno anche la sceneggiatura, batteranno il primo ciak entro il 2022. La serie, un noir investigativo che indaga l'animo umano in tutta la sua abissale complessità, racconta le indagini di un brillante detective dal passato doloroso, Enzo Vitello, interpretato da Timi.

Scopriamo di più sulla trama e, soprattutto, sull'entusiasmante nome del nuovo progetto di Sky: "Enzo si trova a indagare sulla scia di sangue di uno spietato serial killer, soprannominato Dostoevskij a causa delle lettere piene di dettagli macabri che lascia sulle scene del crimine."

"Ossessionato dalle parole del killer, il poliziotto arriva al punto di intraprendere una pericolosa indagine in solitaria, avvicinandosi sempre di più all'inquietante verità, mentre cresce in lui il bisogno di chiudere i conti con il passato."