Doraemon: Nobuyo Ōyama, voce nella versione originale dell'amato personaggio, è morta a 90 anni

Nobuyo Ōyama, la voce di Doraemon nella versione originale, è morta all'età di 90 anni il 29 settembre 2024.

L'attrice era attiva nel mondo dello spettacolo anche come cantante, sceneggiatrice e star della televisione, oltre a essere sposata con Keisuke Sagawa, una celebrità del piccolo schermo.

Una lunga carriera nel mondo dell'animazione

Nel 1979 Nobuyo Ōyama ha ottenuto l'incarico di dare voce a Doraemon, venendo impegnata anche nei progetti legati alla serie animata come videogiochi e film.

Nel 2012 le era stata diagnosticata una forma di demenza, costringendola a passare il testimone a Wasabi Mizuta.

Doraemon in uno dei recenti film

Nomura Michiko, che interpretava Shizuka nello show animato, ha ricordato la collega dichiarando: "Oyama è stata impegnata a lavorare a Doraemon con me per 26 anni. Andavamo d'accordo, e ho molti ricordi divertenti legati a compiere dei viaggi insieme a Obara. Negli ultimi 18 anni circa, non sono stato in grado di incontrarla a causa del suo stato di salute, ma l'ho sempre avuta nel mio cuore. Vorrei aver potuto vederla recentemente, anche solo per una foto, prima che morisse. Prego per la sua anima, sperando che sia in pace".

Gli omaggi alla carriera della voce di Doraemon

Masako Nozawa, che ha lavorato in Dragon Ball, ha ricordato l'amica dicendo che si conoscevano da molto tempo: "Ogni volta che ci incontravamo nello studio, mi ricordo, come se fosse ieri, il suo sorriso gioioso mentre diceva: 'Mako?!'. Mi manca, ma spero ci rincontreremo e reciteremo di nuovo insieme nell'aldilà".

Wasabi Mizura, nuova voce di Doraemon, ha sottolineato di essere particolarmente commossa dalla notizia della sua morte e di essere onorata di esserne l'erede nel ruolo, ringraziandola per il lavoro compiuto nel corso degli anni.

Morita Yozo, agente dell'attrice, ha svelato che le condizioni di salute di Oyama sono peggiorate improvvisamente nella sera del 29 settembre e l'attrice è morta nel sonno.