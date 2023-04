Doom, stasera su 20 Mediaset: trama e cast del film con Dwayne Johnson

Doom è il film che stasera va in onda su 20 Mediaset: trama e cast della pellicola con Dwayne Johnson

Stasera, 19 aprile, su 20 Mediaset in prima serata alle 21:00 circa, verrà trasmesso il film Doom, diretto da Andrzej Bartkowiak. La sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Wesley Strick su un soggetto di Dave Callaham. Trama, curiosità, trailer e cast del lungometraggio.

Doom: trama del film in onda su 20 Mediaset

The Rock e Karl Urban in Doom

Le comunicazioni tra la stazione di ricerca su Marte e la Terra si interrompono misteriosamente. Un gruppo speciale dei Marines guidato da Sarge e da Reaper viene inviato su Marte per fermare la minaccia di alcuni mostri di cui non è chiara l'origine che stanno decimando gli scienziati che lavorano sul Pianeta Rosso.

Un'immagine promo per Doom

Quella, infatti, che sembrava essere una missione di soccorso si trasforma ben presto in una battaglia contro delle forze oscure e misteriose, i ricercatori hanno inconsapevolmente scatenato un esercito di creature infernali che hanno invaso la stazione e ucciso gli uomini.

The Rock (Dwayne Johnson) in una scena di Doom

Doom: curiosità sul film in onda stasera 19 aprile su 20 Mediaset

Doom è arrivato nelle sale italiane il 17 marzo 2006, distribuito da Universal Pictures. Le riprese del film si sono svolte nel periodo che va dal 18 Ottobre 2004 al 28 Gennaio 2005. La pellicola è basata sull'omonima serie di videogiochi.

The Rock, Karl Urban e Rosamund Pike in Doom

Il film è stato girato principalmente nella Repubblica Ceca, dove è stata ricostruita una replica della stazione di ricerca su Marte. Per le scene di combattimento, gli attori hanno ricevuto un addestramento militare di sei settimane per imparare a maneggiare le armi in modo credibile. Qui trovate la nostra recensione di Doom, il trailer è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Doom: Interpreti e personaggi