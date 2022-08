Don’t Worry Darling: Olivia Wilde nega la differenza salariale tra Harry Styles e Florence Pugh

Olivia Wilde ha risposto alle voci relative alla presunta differenza di salari che ci sarebbe stata tra Florence Pugh e Harry Styles per quanto concerne Don't Worry Darling, il nuovo film che il celebre volto di The OC e Dr. House si sta preparando a portare nelle sale.

Negli ultimi giorni su Twitter sono circolate molte voci secondo le quali la Wilde, essendo la compagna di Harry Styles, avrebbe pagato la celebre popstar ben 2,5 milioni di dollari contro i 700 mila della Pugh: inutile dire che, in quanto donna, Olivia sia letteralmente stata sommersa di insulti sul web.

Adesso però è arrivata la smentita della star attraverso Variety: "Stanno circolando diversi rumors a cui non presto alcuna attenzione. L'assurdità di essersi inventati una disparità salariale tra i nostri attori protagonisti e non-protagonisti al fine di suscitare clickbait e conseguenti reazioni, però, mi ha veramente sconvolta."

"Sono una donna che lavora in questo settore da oltre vent'anni, e quella dell'equità salariale è una questione per la quale mi sono battuta per me stessa e per gli altri, specialmente essendo io una regista. Queste voci non hanno una base di verità, sono false", ha concluso Olivia Wilde.