Donne, regole... e tanti guai! su TV 8: cast e trama della commedia con Jane Fonda

La commedia Donne, regole... e tanti guai! è il film che stasera, 15 giugno, in prima serata, andrà in onda su TV8. La pellicola è diretta da Garry Marshall. La sceneggiatura è firmata da Mark Andrus. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Donne, regole... e tanti guai!: Trama

Un'adolescente ribelle viene mandata dalla madre instabile a trascorrere le vacanze estive dalla nonna. Il viaggio della giovane porterà tutte e tre le donne ad affrontare alcuni segreti di famiglia e a comprendere l'indissolubilità del loro legame.

Donne, regole... e tanti guai!: Curiosità

Donne, regole... e tanti guai! è arrivata in Italia direttamente in DVD il 12 novembre 2008 senza passare per il circuito cinematografico.

Negli Stati Uniti il film è stato vietato ai minori di 18 anni.

Il titolo originale del film era inizialmente Dance Like No One Is Watching" ma è stato successivamente cambiato in "Georgia Rule".

Il film segna la terza collaborazione tra Garry Marshall e l'attrice Julia Roberts, dopo Pretty Woman (1990) e Se scappi, ti sposo (1999).

Donne, regole... e tanti guai!: Interpreti e personaggi

Donne, regole... e tanti guai!: Critica e Trailer

Donne, regole... e tanti guai! è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 19% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 25 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.9 su 10