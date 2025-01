Donatella Rettore contro Valerio Scanu a Ora o mai più: "Un bagno di umiltà farebbe bene"

Un battibecco ha caratterizzato la puntata di ieri sera di Ora o mai più, il programma tv di Rai Uno condotto da Marco Liorni, tra la giurata Donatella Rettore e uno dei concorrenti, Valerio Scanu.

Il cantante sardo è uno dei concorrenti più noti della terza edizione di Ora o mai più, che include altri nomi conosciuti in passato come Pago, Pierdavide Carone e Loredana Errore.

Lo scontro tra Donatella Rettore e Valerio Scanu

Nella clip mandata in onda prima della sua performance sul palco sulle note di Come te non c'è nessuno di Rita Pavone, Scanu è entrato a gamba tesa nei confronti dei giudici, rei di non averlo preso per niente in simpatia.

"In gara siamo noi concorrenti ma c'è molta più competizione tra i giudici" afferma Scanu "Sento di stare sul ca**o a tutti". In studio, Valerio Scanu ha tentato di giustificare le sue parole, spiegando che il suo discorso era generico e che ritiene di non avere una faccia molto simpatica, a giudicare da quello che vede sul web.

Una frase che non è per niente piaciuta a Donatella Rettore, presente in quest'edizione come insegnante di Carlotta:"Io sul web non ci vado ma sento i tuoi commenti nelle clip. Fatti un bel bagno di umiltà. Canti benissimo ma un bel bagno di umiltà fa bene a tutti".

La risposta piccata di Valerio Scanu

Il cantante di La Maddalena non le ha mandate a dire:"Questo luogo comune potevi risparmiartelo" si rivolge a Rettore "Sei una delle persone che, prima di adesso, mi stavi più simpatica qui dentro. Se sento di stare sulle scatole a molta gente e mettono la tua foto non è che mi stai sulle palle tu. Sei fuori strada".

La terza puntata di Ora o mai più ha decretato la vittoria di Pierdavide Carone, che si è esibito con Gigliola Cinquetti sulle note di La sera dei miracoli.